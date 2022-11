Ile Maurice: Greve de la faim des rastafari | Police - "Darren Activiste a enfreint les conditions de sa liberté provisoire"

Louis Dominique Seedeeal alias Darren Activiste a comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. La police lui reproche d'avoir enfreint l'une des conditions de sa liberté conditionnelle soit la section 5 (ii) "not to participate in any kind of assembly directly or indirectly unless approval of the police is sought and obtained.

" Darren Activiste qui avait été convoqué par la police de Pope Hennessy suite à sa présence mercredi lors de la grève de la faim de la communauté rastafari qui réclamait le droit à l'utilisation du cannabis pour leurs rites religieux. Darren Activiste a réfuté toute acte illégale et explique qu'il ne faisait pas partie des manifestants et qu'il a simplement couvert cet événement comme rapporteur d'images pour la page Facebook Radio Mo Pep. "Mo pas ti dan manifestasion. Mo pa ti ena pankart, ni monn insit dimunn fer dezord, " a expliqué Darren Activiste à la police. Le travailleur social explique que la section 5 (i) de sa liberté conditionnelle stipule qu'il doit "refrain from engaging in any type of social media directly whatever except from his facebook page (Radio mo pep)".

La police a cependant objecté à sa remise en liberté devant la magistrate Valentine Mayer. Il a été reconduit en détention préventive à la prison centrale en l'absence d'un "enquiring officer" pour éclairer la cour. Darren Activiste est déjà en liberté conditionnelle pour, entre autres, rassemblement illégal à Camp Levieux ou encore breach of ICTA. Son homme de loi Me Veer Beeltah a logé une motion pour rayer cette accusation provisoire. Elle sera entendue le 9 Novembre. Il logera aussi une motion devant la Bail and Remand Court demain pour la remise en liberté conditionnelle de l'activiste.