Algérie: Arkab et le SG de la FAPMC examinent les moyens de renforcer de la coopération commune

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le Secrétaire général de la Fédération arabe du pétrole, des mines et de la chimie (FAPMC), Imad Hamdi avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération arabe commune, s'agissant notamment de l'habilitation et de la formation dans les domaines du pétrole, de la chimie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère en présence du président de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria, et ce en prévision du 12e congrès de la FAPMC, prévu les 6 et 7 novembre courant à Skikda, sous le slogan "Concrétiser le marché arabe par le dialogue social", précise la même source.

A cette occasion, M. Hamdi a souligné que le 12e congrès offrira "l'opportunité d'examiner la situation du mouvement syndical et les moyens de relancer son rôle et de développer ses activités sur le double plan local et international", ajoutant que le Sommet arabe d'Alger "constituait une occasion en or en vue de rassembler les rangs arabes et de renforcer la coopération arabe notamment dans les domaines de l'énergie et des mines".

Par ailleurs, les deux parties ont mis en avant "la qualité des relations algéro-égyptiennes", insistant sur "la consolidation de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie et de la fabrication des engrais".

Elles ont également annoncé l'échange de visites entre les experts des deux pays dans ce cadre, selon le communiqué.