Soudan: Président du CST reçoit le Ministre Somalien de la Défense

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Al-Fattah Al-Burhan, a affirmé le souci du Soudan de développer les relations bilatérales avec la Somalie à des perspectives plus larges.

Al-Burhan qui a reçu aujourd'hui dans son bureau le Ministre Somalien de la Défense, Abdel Al-Gader Nur, en présence du Ministre de la Défense, Général Yassin Ibrahim, a exprimé l'espoir que la paix, la stabilité et le développement durable seront réalisés en Somalie.

Le Président du CST a affirmé la nécessité d'unifier les efforts et les visions pour résoudre les crimes régionaux, combattre le terrorisme et les crimes transfrontaliers.

Pour sa part, le Ministre de la Défense, Lieutenant-Général Yassin Ibrahim, a déclaré que la réunion a examiné en détail les plans et programmes proposés pour la formation et la réhabilitation, l'échange des expériences dans les domaines sécuritaires et militaires entre les deux pays, et la fourniture du soutien technique et logistique pour servir les intérêts et les aspirations des peuples des deux pays.