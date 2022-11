Afrique du Nord: Révolution/68ème anniversaire - La diplomatie algérienne a réussi à déjouer les desseins du colonisateur

Adrar — La diplomatie algérienne a réussi durant la glorieuse guerre de libération nationale de mettre en échec les desseins du colonialisme français et ses tentatives d'altérer l'identité nationale voire de l'effacer, ont souligné les participants à une conférence tenue jeudi à Adrar à l'initiative de l'Académie algérienne de l'action humanitaire et des droits de l'Homme.

Les intervenants au cours de la rencontre, historiens, universitaires et enseignants, ont affirmé que "la diplomatie algérienne a réussi, à la faveur des efforts et la sagesse de ses symboles, à déjouer les plans du colonialisme français qui tentait d'effacer l'identité algérienne et ses composantes, et à mobiliser l'opinion internationale autour de la cause nationale".

Ils ont également souligné la mission remarquable de la presse dans la médiatisation et l'internationalisation de la cause algérienne au travers la radio algérienne sécrète et les programmes radiophoniques des stations arabes.

Dans ce contexte, l'universitaire El-Safi Khatir (université d'Adrar) a indiqué que "la guerre de libération nationale a été marquée d'intenses activités diplomatiques ayant eu un écho influent sur les continents et les organisations internationales".

De son côté, l'universitaire Mohamed Sebai, enseignant à la faculté des sciences de l'information et de la communication, a affirmé que "la presse a été un facteur décisif dans la médiatisation de la question algérienne. Elle a fait entendre, dans le monde entier, la voix du peuple en guerre pour la libération de son pays et sa mobilisation autour de la Révolution pour le recouvrement de sa liberté et son indépendance".

"La glorieuse guerre de libération algérienne est une révolution civilisationnelle imbue des valeurs et principes humains ce qui lui confère être un modèle d'inspiration pour les peuples qui combattent pour la liberté et l'autodétermination", a indiqué, pour sa part, l'universitaire Salem Boutedera.

Cette rencontre a été mise à profit par les participants à la rencontre pour passer en revue les efforts déployés par l'Algérie pour le soutien du peuple palestinien dans l'édification de son Etat indépendant, inspirée des valeurs et principes de la guerre de libération algérienne.