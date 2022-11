Afrique: Sommet d'Alger - Large consensus arabe sur sa réussite

Alger — La 31e session du Conseil de la Ligue Arabe au niveau du Sommet dont les travaux ont pris fin mercredi à Alger a fait jeudi la Une des titres de la presse arabe qui a mis en exergue le large consensus arabe autour de son succès.

Le journal qatari "Al-Sharq" a écrit que "le message fort" lancé par les dirigeants arabes, reflète l'esprit de solidarité arabe et l'unité des rangs face aux défis importants de la nation arabe.

Le quotidien a estimé que les recommandations de la 31e session du Sommet et les positions contenues dans la Déclaration d'Alger, confirment la réussite du Sommet et sont à même de promouvoir l'action arabe commune à de plus larges perspectives pour mieux répondre aux aspirations des peuples arabes au développement, à la prospérité, à la sécurité et à la paix dans la région.

Le journal égyptien, "Gate Ahram" a repris une déclaration du Chef de la diplomatie koweitienne, Cheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah qui a affirmé que le Sommet d'Alger "est parvenu à des décisions judicieuses qui auront un impact positif dans la région", soulignant l'importance de la tenue de ce Sommet après 3 ans d'absence en "cette conjoncture internationale délicate".

Le journal qatari "Al Watan" a mis l'accent sur la question palestinienne qui a été au centre des réunions du Sommet d'Alger, arguant que cette question "revêt désormais une importance particulière pour relever les défis complexes", saluant les efforts de l'Algérie visant à parvenir à la réconciliation palestinienne, et ses positions fermes en faveur de cette cause, qui est "la cause de tous les Arabes".

Lire aussi: La presse nationale titre sur la réussite éclatante et l'esprit de fraternité et d'entente du 31e sommet arabe d'Alger

Le journal émirati, Al-Ain a souligné quant à lui que le "Sommet d'Alger" a atteint son objectif d'unification arabe, car il a accordé toute son attention aux préoccupations du citoyen arabe concernant notamment sa sécurité hydrique et alimentaire.

Le journal a salué la "Déclaration d'Alger" et la vision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir l'action arabe commune, soulignant "la nécessité d'œuvrer au renforcement de l'action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe dans son concept global et dans toutes ses dimensions".

Dans le même contexte, le journal palestinien "Al-Manar" a salué la "Déclaration d'Alger" pour le soutien apporté à l'Etat de Palestine pour l'obtention de la qualité de membre à part entière aux Nations Unies.

De son côté, le journal palestinien Al-Hayat a écrit que la Déclaration d'Alger "claire et franche" quant au caractère central de la question palestinienne, "annonce une réunification des rangs et un non recul sur les constantes, et est à même d'amener la communauté internationale à adopter des positions justes".

Le journal a salué les efforts déployés pour unifier les rangs palestiniens et s'est félicité de la signature par les parties palestiniennes de la " Déclaration de l'Alger", issue de la "Conférence d'unification pour l'unité nationale palestinienne" tenue à Alger le 13 octobre dernier, en mettant l'accent sur la nécessité d'unir les efforts des pays arabes pour accélérer la réalisation de cet objectif.