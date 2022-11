Algérie: Lavrov salue les résultats du Sommet arabe d'Alger

Amman — Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué jeudi à Amman les conclusions du Sommet arabe tenu à Alger, soulignant la convergence des points de vue de Moscou et de la Ligue arabe, notamment en ce qui concerne la question palestinienne.

"Nous nous félicitons de tous ces résultats, et nos positions sont très proches et communes concernant la Déclaration d'Alger et la solution au Moyen-Orient", a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse a tenue avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, affirmant le soutien de la Russie à "l'Initiative de paix arabe".

Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé dans la capitale jordanienne, Amman, mercredi soir, selon l'agence de presse russe TASS.

Amman constitue la première étape de sa tournée au Moyen-Orient, qui le conduira par la suite aux Emirats arabes unis.

Pour rappel, la "Déclaration d'Alger" émanant de la 31e session du Sommet arabe, met l'accent sur l'adhésion à l'Initiative de paix arabe de 2002 avec tous ses éléments et priorités, et l'engagement en faveur d'une paix juste et globale comme option stratégique pour mettre fin à l'occupation (sioniste) de toutes les terres arabes, y compris le Golan syrien, les champs de Shebaa et les collines libanaises de Kafr Shuba.