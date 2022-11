Algérie: Confédération internationale de Raffa (CBI) - l'Algérien Yassine Kafi élu à la vice-présidence

Mersin (Turquie) — L'Algérien Mohammed Yassine Kafi, président de l'Union africaine de sports boules (UASB), a été élu vice-président de la Confédération internationale de Raffa (CIB), pour le mandat olympique (2022-2026), jeudi lors du Congrès électif de l'instance tenu à Mersin en Turquie, en marge des Championnats du monde (hommes et dames) de la boule Lyonnaise et de Raffa du 1 au 5 novembre.

Kafi Yassine (60 ans), candidat pour le poste aux côtés de l'Iranien Jasem Manouchehri et du Chilien Pablo Juan Munoz Palma, a récolté la majorité des voix exprimées. Ses deux concurrents ont été par la suite élus membres au bureau exécutif.

Outre Kafi, un autre Algérien, l'actuel président de la fédération algérienne de rafle et billard (RAFB), Mohammed Amine Maidi, a été élu, quand à lui, membre de l'exécutif, aux côtés de huit autres candidats.

"Je suis très honoré par cette confiance qui me flatte. Cette confiance dénote de la crédibilité accordée par une instance sportive mondiale aux cadres sportifs algériens. C'est une fierté aussi de pouvoir représenter mon pays et tout un continent au sein de cette importante structure, ce qui me donnera l'opportunité de contribuer à la promotion de la discipline, à travers le continent en passant évidemment par mon pays", a tenu à déclarer à chaud, le natif de Ouargla.

Et d'ajouter, "c'est également une responsabilité commune de la nouvelle équipe dirigeante et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes des sportifs surtout de la discipline de rafle pour laquelle on devrait consentir davantage d'efforts pour la booster, à travers un riche programme axé sur la multiplication des rencontres, les compétitions, la formation de bons éducateurs, arbitres et autres acteurs de ce sport, à travers l'instance internationale et en total respect de la réglementation", assurant sa disponibilité à faire, avec l'apport de la nouvelle équipe dirigeante, de la promotion des sports boules, son cheval de bataille.

Les membres votants du Congrès de la CBI, ont élu une nouvelle équipe dirigeante qui est composée du président Dr. Mutlu Turkmen (Turquie), des deux vice-présidents Moreno Rosatti (Italie) et Mohammed Yassine Kafi (Algérie), du secrétaire général Antonio Biancacci (Australie/Asie-Océanie),et des membres: Mohammed Amine Maidi (Algérie/Afrique), Marcelo Fabian Bravo (Argentine/Panaméricain), Pablo Juan Munoz Palma (Chili), Denis Persic (Croatie/Europe), Gabor Foti (Hongrie/Europe), Jasem Manouchehri (Iran/Asie), Natalia Lele (Lettonie/Europe), Gian Luigi Giancechi (Saint Marin/Europe) et Fabio Oetterli (Suisse/Europe).