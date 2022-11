Burkina Faso: Recrutement annoncé de Vdp - Une mesure salutaire qui n'avait que trop tardé

analyse

Dans un communiqué rendu public, les autorités annoncent le recrutement de 15 000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui " prendront part aux opérations militaires sur le théâtre national ". C'était en début de semaine dernière. L'encre de ce communiqué n'avait pas encore séché que les autorités procédaient au lancement du recrutement de 35 000 autres VDP dont 100 par commune, dont le rôle sera de " protéger, aux côtés des Forces de défense et sécurité " FDS ", les populations et les biens de leur commune d'origine ".

Au regard du contexte sécuritaire délétère qui est le nôtre, ces recrutements tous azimuts n'ont rien de mauvais. Bien au contraire, ils tombent à point nommé. On peut même dire que la mesure n'avait que trop tardé au regard des assauts meurtriers que subit presque quotidiennement notre pays, et ce, depuis pratiquement six bonnes années. C'est le lieu donc d'inviter les autorités à aller vite sans plus tarder.

Car, je pense personnellement que s'ils sont bien équipés et entraînés, les VDP qui font déjà leurs preuves sur le terrain, pourront contribuer à inverser les tendances. Contrairement aux FDS sous l'autorité desquelles ils travaillent, les VDP ont l'avantage de maîtriser le terrain.

Et opérant dans leurs communes respectives, ils peuvent mettre à profit leurs réseaux d'informations qui pourraient leur signaler tout mouvement suspect. Ce qui, on le sait, n'est pas le cas des FDS dont les populations se méfient par endroits. Ces dernières ont parfois peur d'elles pour des raisons qui leur sont propres. Mais je reste convaincu que ce ne sera pas le cas avec les VDP.

Si la guerre devient populaire, les terroristes ne pourront pas tenir

Seulement, je veux qu'une fois recrutés, ces VDP soient dotés de moyens conséquents pour être efficaces sur le terrain. Dans le cas contraire, on en fera des proies faciles pour les terroristes qui, déjà sur le terrain, font feu de tout bois pour décourager les jeunes qui veulent se faire enrôler. Ils ont déjà commencé leur campagne d'intimidation dans certaines localités.

C'est la preuve qu'ils ne sont pas sereins. Ils savent que si la guerre devient populaire, ils ne pourront pas tenir. Or, il le faut. Car, ce n'est pas acceptable que parce qu'ils ont des armes, quatre ou six personnes débarquent dans un village, tiennent en respect tout le monde, et procèdent à des vols et viols.

Il faut que l'on en finisse avec ça pour que les terroristes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Ils ont terrorisé pendant longtemps les populations mais qu'ils comprennent qu'ils ne pourront pas continuer à les terroriser éternellement. Toute chose a un début et une fin. Et je pense que l'on n'est plus loin de la fin des hostilités pour autant que nous fassions montre de courage et de solidarité. Car, comme on le sait, l'ennemi sait profiter de nos divergences. Pendant que l'on se chamaille, lui en profite pour commettre ses basses besognes.