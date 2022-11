Madagascar: Une situation incertaine sur le front russo-ukrainien

La situation sur le front russo-ukrainien est de plus en plus imprécise et on a l'impression que la balance ne penche ni dans un camp ni dans l'autre. Les succès des forces ukrainiennes sur le terrain sont réels et permettent la reconquête d'une partie importante du territoire passé durant ces six mois sous la coupe des Russes, mais la poursuite de ces offensives est- conditionnée par la perpétuation de la livraison de matériel militaire par les Occidentaux en général et par les Américains en particulier. L'esprit de corps des Ukrainiens est admirable et on sait que les Russes ne viendront pas à bout de leur résistance. Mais l'organisation russe n'est pas prête de s'effondrer et la guerre risque de durer encore longtemps.

Une situation incertainesur le front russo-ukrainien

Une idée commence à surgir dans l'esprit de certains commentateurs. Il ne s'agit que d'un murmure sur certains plateaux de télévision : le temps de la négociation est peut-être arrivé. Le ton utilisé n'est plus aussi belliqueux. Les armes sur le terrain font toujours autant de dégâts comme le prouvent les salves de missiles qui s'abattent sur les villes ukrainiennes. Les Russes sont approvisionnés par les Coréens du nord en obus et par les Iraniens en drones, mais ils ne peuvent pas briser la résistance ukrainienne qui est de plus en plus aguerrie.

En dépit des pertes ou des succès sur le terrain, on ne voit pas d'avantages significatifs d'un côté comme de l'autre. Les Ukrainiens n'entendent pas céder, mais en Russie, la population dans sa grande majorité soutient le pouvoir. En dépit des sanctions des Occidentaux, il n'y a pas eu d'effondrement du système russe. Vladimir Poutine est installé solidement au Kremlin et il manœuvre habilement sur le plan diplomatique. Il est loin d'être isolé. Un nombre important de pays font preuve de neutralité, certains le soutiennent ouvertement. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat vont peut-être amener une majorité républicaine au Sénat et un changement de politique dans cette guerre russo-ukrainienne. L'avenir n'est donc pas écrit. La situation peut évoluer dans un sens ou dans un autre dans les mois à venir.