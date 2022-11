Tunisie: Programme culturel du Village de la Francophonie - "Merci la Vie!" de l'humoriste Garihanna Jean-Louis à l'affiche

Tunis — Dans le cadre des activités célébrant le Sommet de la Francophonie de Djerba 2022, l'ambassade du Canada en Tunisie présente le spectacle " 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙇𝙖 𝙑𝙞𝙚 ! " de l'humoriste, comédienne et conférencière Canado-Haitienne, Garihanna Jean-Louis, le vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 sur la scène Jeunes talents du "Village de la Francophonie" dont le programme prévoit une panoplie d'activités ouvertes à la fois aux sujets économiques, culturels, médiatiques, technologiques et éducatifs. Par son approche chaleureuse et attachante, Garihanna fera vivre le public un large éventail d'émotions à travers son spectacle sur le pouvoir de la Gratitude.

Comédienne depuis maintenant plus d'une vingtaine d'année, Garihanna devient en 2017, la première femme noire humoriste à être diplômée de la prestigieuse École Nationale de l'Humour de Montréal. Grâce à une énergie fulgurante et un humour à la saveur mangue-érable, elle partage délicieusement son univers exotique et coloré à travers le monde, dans trois différentes langues.

Récipiendaire du prix de l'artiste de l'année au ZOOFEST en 2022, d'un prix Gémeaux en 2021, nommée Humoriste de l'année par le Gala Dynastie de 2020, Comédienne de l'année en 2019 et Découverte de l'année en 2017 et 2018 au Festival Internationale du Rire, Garihanna est une artiste polyvalente et créative dont le sourire est contagieux. Elle dit souvent que l'humour est culturel mais le rire est universel !