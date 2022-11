Madagascar: Roland Ratsiraka - " Aucune information officielle sur l'autoroute Tana-Toamasina "

L'événement était spécial ! Tous les regards se sont, en effet, tournés vers Iavoloha hier avec la cérémonie de signature du contrat de construction de l'autoroute Tana-Toamasina. En plus des représentants des partenaires techniques et financiers, les autorités concernées par ce projet ont marqué de leur présence cet événement. Roland Ratsiraka, député de Tamatave et non moins ancien ministre des Travaux publics était également parmi les invités. C'était l'occasion pour lui de s'informer des tenants et aboutissants de ce projet mais surtout de pouvoir expliquer à la population sa crédibilité. " Le premier constat est triste car nous n'avons aucune information officielle sur absolument l'ensemble du projet ", a ainsi déploré le député de Toamasina I.

10%

À entendre l'ancien ministre des Travaux publics, tout n'est que de la poudre aux yeux. " Nous n'avons que deux données, le kilométrage qui est de 250 km et le nom de la société choisie par l'Etat SAMCRETE ", a-t-il noté. Roland Ratsiraka ne cache ainsi pas sa déception car il aurait voulu montrer que même s'il n'est pas d'accord sur la politique des dirigeants actuels, il est possible de se mettre ensemble derrière un projet phare. Par ailleurs, après recoupement au niveau du ministère des Finances, le député de Toamasina I a indiqué que " pour le moment, Afreximbank serait prête à financer 200 millions de dollars mais cela doit passer par l'Assemblée nationale ". Et de continuer que " cela ne couvrirait à peine 10% du financement total pour cette route ".

Tromper

Les mascarades ont la vie dure du côté d'Iavoloha, le chef du Malagasy Tonga Saina semble s'indigner. En tout cas, " des problématiques importantes restent à résoudre ", poursuit-il. Il s'agit entre autres du volet financier. " On estime à 2 milliards de dollars le montant total du projet et pour le moment, seuls 10% sont clairs ", a-t-il signalé tout en s'interrogeant sur le financement des 90%. Sur le volet juridique, " la charte routière ne prévoit pas d'autoroute avec tout ce que ça comprend comme problèmes juridiques : péage, expropriation, eau, environnement, etc. ", a-t-il informé. En somme, " la pose de la première pierre ne sera pas crédible avant 2 ans et ça serait tromper la population malgache comme cela a été fait pour la pose de la première pierre de la voie rapide à la sortie du port de Tamatave vers la RN2. Jusqu'ici pas de travaux à l'horizon après 2 ans ", a terminé Roland Ratsiraka.