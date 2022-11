Madagascar: Star Tour Tamatave - Basta Lion, Tence Mena, Big Mj et Mad Max ont mis le feu à l'ambiance

Tamatave a été le haut lieu de rencontres et de fête pour la population locale et les vacanciers pour des festivités conviviales vers la fin du mois d'octobre lors du Star Tour Tamatave. Plus de 20 000 personnes ont répondu présent pour l'occasion. Défi relevé donc pour les organisateurs de la STAR, puisque l'événement a tenu ses promesses et a offert à tous un moment de détente et de partage lors de cet événement qui a également clôturé en beauté l'Oktoberfest, le mois dédié aux boissons à mousse.

L'avenue devant l'Hôtel de Ville, a été durant quelques jours, le théâtre de ces festivités qui ont été précédées d'actions environnementales, notamment la sensibilisation des gens au tri des déchets pour une consommation responsable et respectueuse de l'environnement. Ainsi, deux nouveaux points de collecte des bouteilles en plastiques ont été inaugurés dans la ville, durant l'événement, en rajout aux deux autres déjà existants.

Pour l'événement proprement dit, Barhone et Eric Fou Hehy ont invité petits et grands à participer aux jeux et concours qui ont débuté dans la soirée. Le samedi 29 octobre au soir, Mad Max et Big MJ ont mis le feu à la scène. Basta Lion et Tence Mena, quant à eux, ont offert un show exceptionnel le dimanche 30 octobre. Après chaque concert, les DJ n'ont, à aucun moment, lâché le public, les entraînant dans une ambiance discothèque jusqu'au bout de la nuit.