Madagascar: Aviation civile - L 'Asecna en réunion à Antananarivo

Après avoir été interrompue, à cause de la pandémie du Covid-19, la 37e réunion du groupe de travail sur l'interopérabilité des systèmes de renforcement satellitaire (SBAS IWG) s'est tenue à Antananarivo, au Novotel. La dernière réunion avait eu lieu en février 2020 en Inde.

La réunion d'Antanana-rivo dure trois jours, du 02 au 04 novembre, pendant lesquelles tous les fournisseurs de services SBAS échangeront et partageront leurs expériences afin de trouver des solutions techniques durables, fiables et efficientes dans l'optique de permettre à tous les pays de profiter de tous les avantages du SBAS.

A ce jour, 9 fournisseurs SBAS sont répertoriés dans le monde, à savoir : les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie/ Nouvelle Zélande, la Corée, l'Union Européenne, la Russie et Anga (pour l'Afrique par l'ASECNA). Le SBAS (Satellite-based Augmentation System) est un système de navigation par satellite qui complète et renforce les services fournis par les constellations de satellites de base de navigation et de positionnement par satellite.

Ce système offre à ses usagers un service plus fiable, plus précis, avec un haut niveau d'intégrité. Ses applications ne se limitent pas à la navigation aérienne ou au transport aérien, mais profitent aussi à plusieurs secteurs d'activités telles que les transports terrestres, maritimes et ferroviaires, l'agriculture, la cartographie, et plus encore.