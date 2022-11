Madagascar: Infrastructure routière - L'autoroute Tana - Tamatave opérationnelle en 2026

La cérémonie de signature du contrat de réalisation de la première autoroute de Madagascar s'est déroulée hier à Iavoloha.

" Cette autoroute sera la preuve tangible de la détermination de l'Etat Malgache à augmenter sa vitesse d'action pour rattraper notre retard de développement et emmener Madagascar dans la direction de l'émergence ". C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina durant la cérémonie de signature du contrat de partenariat pour la réalisation de ce projet.

Le Chef de l'Etat le considère comme " l'un des projets emblématiques de l'Etat Malgache ". La présidence de la République a organisé un événement en grande pompe pour marquer le coup d'envoi du processus de réalisation de ce projet d'envergure, faisant partie des promesses de campagne de l'actuel homme fort du pays. L'on s'achemine vers la concrétisation d'un énième velirano qui impactera directement l'économie. Comme prévu, la signature du contrat de réalisation des travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo - Toamasina, entre l'Etat Malgache et la société SAMCRETE s'est déroulée hier au Palais d'Iavoloha, en présence du couple présidentiel, de quelques membres du gouvernement, et de tous les parlementaires issus de tous les districts de la région Atsinanana et Analanjirofo.

Selon le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, la cérémonie de pose de première pierre aura lieu dans deux semaines. Cette cérémonie marquera le coup d'envoi des travaux qui devraient débuter par le terrassement, a-t-il expliqué. Le ministre a aussi tenu à expliquer que les travaux peuvent commencer immédiatement car les responsables du projet ont déjà mené des enquêtes et des études de faisabilité dans les zones concernées depuis l'année 2020. 4 ans. C'est la durée prévue des travaux de construction de l'autoroute Tana - Tamatave. La première autoroute de Madagascar, qui mesurera 260km, sera donc opérationnelle d'ici 2026. D'après Jerry Hatrefindrazana, la première partie mesurant 80km au départ d'Antananarivo devrait être achevée avant la fin de l'année 2023.

Système de péage

L'autoroute Tana - Tamatave comprend deux voies de part et d'autre avec une largeur de 3,5m chacune, une voie de dégagement de 1,5m de chaque côté. Il y aura aussi 4 intersections de voies dont un échangeur à Tana, un échangeur avec intersection sur la RN44, un échangeur à Brickaville et un échangeur à Toamasina, 4 bretelles qui permettront de rejoindre Ambatondrazaka, 2 autres bretelles pour rallier Brickaville, ainsi que des ponts, des viaducs, des tunnels, 4 aires de repos, ainsi que des postes de péage.

Il convient de noter en effet qu'un système de péage sera installé sur cette autoroute. Selon le ministre de tutelle, le tarif du péage ne devrait pas excéder 15 000 ariary pour les voitures légères et 20 000 ariary pour les camions. Ce seraient les redevances perçues sur l'utilisation de cette route qui serviront à rembourser les frais de la construction et selon les études, ce budget devrait être amorti au bout de 15 ans. Le budget prévu pour ce projet est de 924 millions de dollars. 20% de ce financement sera pris en charge par l'Etat Malgache.

Pouvoir d'achats

C'est l'entreprise de BTP SAMCRETE qui assurera la mise en œuvre des travaux. C'est cette grande firme égyptienne qui a été retenue parmi les trois entreprises ayant répondu à l'appel d'offres lancé par l'Etat Malgache, a fait savoir le ministre des Travaux publics. Et lui d'ajouter que SAMCRETE, disposant de grandes expériences de 50 ans dans le domaine de la construction d'infrastructures routières, a assuré la réalisation de 15% des réseaux routiers de l'Egypte. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a souligné les avantages socio-économiques et commerciaux que va amener cette autoroute.

Il a notamment évoqué la réduction de la consommation en carburants qui passera de 55 litres à 25 litres pour les véhicules légères et de 124 litres à 80 litres pour les camions, mais aussi la réduction de la durée du trajet qui passe de 8 heures à 2h30, car le trajet sera de 260km au lieu de 370km actuellement. " L'impact socio-économique sera flagrant... Et cette autoroute sera une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des familles malgaches ", a soutenu le président. Tous les sénateurs et députés présents hier à Iavoloha ont affiché leur satisfaction, à l'exception du député Roland Ratsiraka qui lui, se pose des questions sur la nécessité de ce projet. Lors d'une interview, le ministre Jerry Hatrefindrazana s'est dit " peiné par la mauvaise foi de ce politicien qui a déjà occupé le poste du ministre des Travaux publics ".