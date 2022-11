Madagascar: JUDO / Tournoi de la Toussaint - Esca domine chez les seniors

Les combattants de l'École Sacré-Cœur Antanimena ne cessent d'étonner. Esca a terminé premier au tableau des médailles chez les seniors à l'issue du tournoi de la Tous-saint, les 31 octobre et 1er novembre, au gymnase d'Ankorondrano. Le club d'Antanimena a raflé quatre médailles d'or et deux d'argent. Chez les -52kg filles, Mireille Andriamifehy a battu en finale Mirana Rakotovao de l'AS St Michel et Frederica Ralalaharisoa a disposé d'Ashley Angelah Andriama-lala du Costen Judo club Toliara chez les -63kg.

"J'ai disputé quatre combats en poule unique ... Le plus rude a été le troisième contre une combattante de St Michel" a confié Mireille Andriamifehy, vainqueur de la coupe de Mada-gascar en avril. Chez les garçons de -81kg, Fetra Ranai-voarisoa s'est imposé en duel final face à Henintsoa Rakoto-velo de St Michel. Et le quatrième métal précieux de l'Esca a été ravi par Mahatoky Rabe-miarana qui a défait Nicolas Mahafinaritra du New Atrika Judo Atsinanana. St Michel Amparibe suit à la seconde place du classement des clubs, avec trois ors remportés par des habitués aux compétitions internationales, en l'occurrence la récente cham-pionne d'Afrique junior Aina Laura Rasoanaivo Razafy chez les -70kg et Narindra Rakotovao -57kg. Chez les garçons, Lova Mahaisoa Randrianasolo, médaillé de bronze au sommet africain des juniors, a battu son coéquipier Joharinavalona Rasamoe-lina chez les -73kg. Le club Capricorne school Toliara complète le podium en arrachant deux médailles d'or, par Norah Tieffenbach Ratsiavy -48kg filles, et Sergio Bernardin Karamaly -90kg garçons.

Progression impressionnante

Chez les cadets et juniors, Esca a décroché quatre médailles d'or contre cinq pour St Michel. Le trophée par équipe est revenu au club d'Amparibe qui a surclassé l'Esca par quatre victoires à deux.

"Une impressionnante évolution a été constatée sur le plan technique après la coupe de Madagascar ... Nous avons encore une marge de progression en vue des prochaines échéances internationales, entre autres les Jeux des îles ... " souligne le directeur technique national, Mamy Andriamasinoro. La première journée du lundi a été marquée par la remise de grade à dix-neuf ncombattants, dont un chacun en 3e et 4e dan, cinq 2e dan et onze 1er dan. Ces récipiendaires ont passé les examens en marge de la coupe de Mada-gascar.

Une séance de démonstration de judo mal voyant, représenté par Nampoina Rakotoarivelo, contre un judoka aux yeux bandés, a ouvert la phase finale des jeunes. Deux autres compétitions figurent encore dans le calendrier de la Fédération avant la fin d'année, à savoir le tournoi international de Madagascar les 26 et 27 novembre. Cette compétition verra la participation de combattants réunionnais et mauriciens. Les championnats de Madagascar des minimes, cadets, juniors et seniors boucleront en beauté la saison les 28 et 29 décembre.