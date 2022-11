Madagascar: Chaîne de valeur cacao - Vers l'intensification des exportations brutes

Les Japonais s'intéressent au cacao de Madagascar. Réputé comme étant le meilleur cacao au monde, le cacao malgache a également permis à quelques chocolatiers de la Grande île de remporter des trophées internationaux. Selon les opérateurs locaux, la Grande île doit profiter de cet avantage pour créer de la valeur ajoutée, renforcer sa production et sa création de richesses, en vue de soutenir l'émergence économique du pays. Cependant, de grandes firmes étrangères sont en quête de ces produits de base en vue d'approvisionner leurs industries.

Le mois dernier, c'est la société japonaise Meiji Co. Ltd. spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires qui a exprimé sa volonté d'acquérir du cacao de Madagascar. À noter qu'il s'agit de l'entreprise qui transforme la plus grande quantité de fèves de cacao - au Japon - qui proviennent du Ghana, du Vietnam, du Mexique, de la République dominicaine et d'autres pays du monde. " Les fèves de cacao malgaches ont une grande réputation dans l'industrie chocolatière pour leur faible astringence et leur acidité fruitée, et Meiji vise à les transformer en chocolat de haute qualité en tirant le meilleur parti de leurs caractéristiques ", a indiqué l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui soutient cette démarche de Meiji Co. Ltd.

Ce chocolat japonais issu du cacao malgache se présente sur le marché international comme l'un des principaux concurrents des chocolateries malgaches, en termes de qualité. Pour l'heure, ces chocolateries affichent de bonnes performances à l'international.