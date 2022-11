Madagascar: Le colosse Emmanuel Umeadi débarque

Le renfort de COSPN, pour ses matches en Afrique du Sud comptant pour l'élite 16 du Road to BAL, le Nigé-rian Emmanuel Umeadi, est arrivé à Madagascar hier. L'élite 16 du Road to BAL débutera dans moins de quinze jours en Afrique du Sud. Pour ne pas faire de la figuration et pour augmenter ses chances d'aller loin, et pourquoi pas figurer parmi le gotha en Afrique, le COSPN se renforce avec Emmanuel Umeadi, venu pour apporter ses expériences de haut niveau. Avec sa taille de 2.10m et assurant le poste 5, Emmanuel Umeadi est venu en provenance de KIGALI TITANS. Jouant le basket-ball de haut niveau depuis 2017 et âgé de 26 ans, le Nigérian est un atout non négligeable pour le COSPN.

Une fois débarqué à Madagascar et juste après avoir déposé ses bagages, il a tout de suite rejoint ses pairs au Palais des sports de Mahamasina pour affronter le GNBC, pour les phases éliminatoires du Final Four. Entré en 5 majeurs pour le premier quart temps, il a assuré en défense et a montré ses potentiels au rebond. À première vue, il a tout de suite réussi à combiner avec ses pairs et sa présence sur le terrain rassure déjà. Après le match d'hier, il a expliqué qu'il est venu pour apporter son aide à l'équipe de COSPN. "En tant que professionnel, je m'adapte facilement au jeu proposé par mes coéquipiers et avec des entraînements ensemble, j'espère que nous allons faire quelque chose de merveilleux ", conclut-il.