Madagascar: Tourisme - La roche " la reine de l'Isalo " astiquée

L'icône touristique de la région Ihorombe, " la reine de l'Isalo " reprise sur les billets de 1 000 ariary a fait l'objet d'une action de conservation. Une initiative prise par les hôteliers et restaurateurs de la région Ihorombe, sous forme d'action solidaire. Une cinquantaine de guides touristiques, d'hôteliers et de restaurateurs, se sont donnés la main pour nettoyer la roche qui prend la figure naturelle d'une reine. Ils ont été aidés par les autorités locales civiles et militaires de la région Ihorombe.

L'action a porté sur des travaux de nettoyage du grès et à couper les herbes aux alentours de la roche. Les traces d'écriture à la bombe rebarbant la façade de l'attrait touristique phare de l'Isalo, ont également été effacés.

" Des projets d'aménagement de ce site sont actuellement en cours d'élaboration avec la collaboration de la Fédération régionale des hôteliers et restaurateurs de la région et la direction régionale de la Culture et de la communication pour pouvoir développer l'aspect attractif du site tout en préservant l'originalité intégrale naturelle de ce patrimoine national " relate la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (Fhorm). L'entité demande aux passants sur la RN7 de ne plus monter au sommet de la roche et de ne pas polluer les attraits touristiques par des graffitis.