Madagascar: Antsiranana - L'ambassadrice des États-Unis descend sur le terrain

L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Madagascar,Claire Pierangelo, a effectué une visite dans la capitale du Nord afin de constater de visu la réalité dans la région.

Il est prouvé qu'outre les grands bailleurs de fonds, la région Diana attire également les grands pays, par l'existence de ressources naturelles et des potentialités énormes, autant marines que terrestres. On a ainsi constaté que des efforts sont palpables quand on parle des projets de développement.

Claire Pierangelo en a apporté la preuve, lors de son premier séjour dans la capitale du Nord, lundi et mardi dernier. Entourée de ses proches collaborateurs, elle s'est donc rendue à la Résidence de la région Diana pour effectuer la traditionnelle visite de courtoisie auprès du gouverneur Daodo Arona Marisiky et des dirigeants régionaux, au cours de laquelle des entrevues et des échanges entre les deux parties ont été fructueuses.

Les deux personnalités ont exploré la relance de l'industrie touristique et d'autres activités économiques clés dans la région. D'après cette diplomate américaine , elle attendait depuis longtemps cette visite dans la région Diana, car c'est un territoire vaste avec ses propres caractéristiques économiques et naturelles. Donc elle mérite d'être visitée. Outre le social, la sécurité maritime, le secteur privé, l'économie et l'environnement, l'évolution du processus électoral, ont été également abordées.

Défis

L'ambassadrice a aussi saisi l'occasion pour solliciter le gouverneur à apporter plus d'éclaircissement sur les démarches de la région pour arriver à son stade actuel et pour atteindre ses objectifs. Pour appuyer ses dires, elle n'a pas hésité à dire que certains gouverneurs dans les quelques régions qu'elle a déjà visitées désirent d'être comme la région Diana. " Cette visite avait pour objectif de comprendre la région et de connaître ses défis. Pour moi, les résultats obtenus sont les fruits des efforts déployés et nous les avons appréciés . Ainsi, nous sommes là pour nous familiariser et pour travailler avec vous " a affirmé l'ambassadrice.

Le gouverneur, en revanche, a profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les atouts et les défis de son département, concernant le développement structurel, socio-économique , environnemental ... . . En outre, il a mis un accent particulier sur le tourisme, levier de développement de la région, et l'énergie, problèmes auxquels elle est actuellement confrontée. L'un des points clés des deux parties est donc la promotion du secteur du tourisme et des secteurs importants dont dépend l'économie locale.