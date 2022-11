Madagascar: Basket - N1A - COSPN-ASCUT pour la " Final Game "

Le championnat N1A de basket bat son plein au Palais des Sports de Mahamasina. Le COSPN et l'ASCUT sont qualifiés pour la " Final Game ".

Et de trois pour l'équipe du COSPN qui a validé son ticket pour la finale. Livio et compagnies ont signé leur troisième victoire de suite lors de la Finale Four, hier, face aux joueurs de la Gendarmerie nationale Basket club (GNBC) par 61 à 50. Les hommes de Deda Randrianarisoa terminent invincibles de la compétition et se présentent comme le favori à sa propre succession. Le duel tant attendu entre les deux équipes des forces de l'ordre n'a pas eu lieu.

L'équipe de l'association Sportive de la Commune Urbaine de Toamasina (ASCUT) après avoir remporté sa confrontation face à la formation du Sebam finit deuxième de cette étape et se qualifie pour la " final game ". Hier, Anthony et sa bande se sont imposés par 77 à 42 contre Jino Tsialefitra et consorts du SEBAM. La " Final Game " opposera le champion de Madagascar 2021 à celui du champion de Madagascar 2020. Lors du Final four, COSPN a déjà battu ASCUT sur le score de 73 à 54, mais en sport, rien n'est gagné d'avance.