Madagascar: Projet Traversées - Antsiranana dans l'objectif de la caméra

Le projet culturel " Traversées " porté par le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte et Sisygambis débarque au sommet de la Grande Ile.

L'équipe constituée de Jean Louis Rose et Christine Coulange, du responsable adjoint du pôle Culture du CUFR, de trois étudiants mahorais et de plusieurs étudiants diégolais de la FLSH se sont concertés pour réaliser divers reportages et interviews. Ces derniers sont articulés autour des thématiques suivantes : histoire locale, musique traditionnelle, modes de navigation et pêche. Ils ont sillonné l'extrême nord de Madagascar pendant une semaine. Composée d'étudiants mahorais et de professionnels, chercheurs et mélomanes, cette équipe veut creuser un peu plus dans la culture des pays Riverains de l'océan Indien, notamment la Grande île. Le groupe veut resserrer la relation entre les îles puisqu'elles ont des similarités en termes de culture et tradition.

Lundi 24 octobre dernier, une centaines d'étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antsiranana sont venu assister à une conférence livré par Jean Louis Rose, vice-président de formation & Vie étudiante et responsable du pôle Culture au Centre Universitaire de Mayotte (CUFR) et Christine Coulange, artiste-chercheure, directrice de production et réalisatrice-compositrice, à l'amphi Chocolat. " Cette conférence s'inscrivait dans le cadre du projet Traversées, porté par le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte et Sisygambis ; projet qui vise à créer des webdocumentaires collaboratifs et évolutifs tout en initiant des étudiants mahorais et malagasy aux outils numériques et aux métiers de l'audiovisuel et de la communication".

Les universitaires ont été transportés par la projection proposée par les intervenants. " C'est inspirant, en plus, ça a éveillé ma conscience ", a avancé un étudiant en Langage et Communication numérique. En outre, le but est également de "présenter la démarche au cœur de ce projet mais aussi de rencontrer les étudiants et autres acteurs locaux (musiciens, historiens) désireux de participer à cette magnifique aventure humaine... le projet Traversées a également comme objectif de tisser des liens entres les peuples et les cultures et étant donné la tonalité donnée lors de cette première conférence il y a fort à parier que cet objectif sera aisément atteint ". Cette conférence, et ces réalisations sont organisées à travers un partenariat entre la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) et l'Alliance Française d'Antsiranana.