Madagascar: Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo - " La désinformation, une menace réelle pour la démocratie "

La Semaine de l'Education aux Médias et à l'Information (SEMI) se tient du 3 au 5 novembre au stade Barea Mahamasina, placée sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture. Lors de la séance inaugurale d'hier, la ministre dudit ministère, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo a déclaré que " la désinformation est une menace réelle pour la démocratie et la liberté d'expression ".

Les médias traditionnels, les nouveaux médias et la presse en ligne étaient présents. La ministre tient toutefois à souligner que 73% des canaux d'informations sont les radios qui sont au nombre de 157 dans toute l'île. Malgré tout, a-t-elle signalé, à Madagascar 6,43 millions de personnes utilisent Internet et Facebook est le réseau social le plus utilisé avec près de 3 millions d'abonnés.

Informations fiables

Concernant l'un des thèmes du panel " Fake or Real news : les défis auxquels les médias traditionnels font face avec l'arrivée des nouveaux médias ", le panéliste et non moins DG du journal Midi Madagasikara, Jeremy Rabesahala met un point d'honneur au recoupement de l'information avant de la publier. Il préconise par ailleurs d'attendre pour donner des informations fiables.

À lui de déclarer également que Facebook, comme d'autres nouveaux médias, est une plateforme de communication et d'expression pour les communautés, mais ne constitue pas une source sûre d'information et ne peut être comparé à la presse. Les autres intervenants ont également abondé dans ce sens.