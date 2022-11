Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Novembre 2022

Côte d’Ivoire : Mobilisation des ressources- Abidjan cherche 350 milliards de Fcfa

La Côte d'Ivoire émet actuellement sur le marché financier régional un emprunt obligataire à l'effet de mobiliser une enveloppe colossale de 350 milliards Fcfa. Ce pour financer des investissements prévus au budget au titre de l'année 2022. (Source : Sikkafinance)

Mali : Suspension de Joliba TV News pour 2 mois- La Maison de la presse déplore

« La Maison de la Presse déplore la suspension de Joliba TV news pour deux mois par la Hac après mise en demeure ». La Maison de la Presse invite la Hac à examiner le recours gracieux introduit par Joliba TV news et sollicite sa clémence pour lever la décision de suspension afin d’éviter ses conséquences sur la chaîne, ses travailleurs, ses partenaires et ses téléspectateurs dans un contexte particulièrement difficile. La Maison de la Presse invite Joliba TV news et l’ensemble des médias maliens à respecter les recommandations pertinentes de l’Autorité de Régulation. » indique un communiqué de la Mpa. (Source : abamako.com)

Sénégal : Inclusion financière- Le GimUemoa œuvre pour davantage d’inclusion financière

Selon Apa, le Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Gim-Uemao) a développé « Gimpay » afin de faciliter, catalyser et fédérer un écosystème ouvert de paiement. La pandémie de la Covid-19 a accéléré l'usage de la technologie et en particulier du digital dans le quotidien des entreprises et des particuliers. Le secteur du paiement électronique n'a pas échappé à cette règle et a connu une ascension fulgurante. Dans les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), « nous notons le plébiscite du porte-monnaie électronique par les consommateurs. Il s'agit entre autres du mobile money et de la carte prépayée », a déclaré le Directeur Général, Minayegnan Coulibaly. S'exprimant jeudi à Dakar à l'ouverture de la de la 7e édition du Salon Monétique Régionale de la zone monétaire commune.

Burkina Faso : Liberté de la presse- La junte rappelle Rfi et Ja, le devoir de vérité

Le gouvernement burkinabè s’est insurgé le jeudi 3 novembre 2022 dans un communiqué contre les médias Rfi et Ja. Selon le communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, Rfi dans sa revue de presse africaine le mercredi 2 novembre a relayé un article de JA sur le recrutement des Vdp avec « des propos mensongers ». Le gouvernement explique dans son communiqué que Rfi a relayé un article de Ja le mercredi 2 novembre intitulé : « Burkina Faso: cinq questions pour comprendre le recrutement massif des Vdp ».

Niger : Education- L’Afd et l’Ue signent un accord de financement

L’Agence française de développement (Afd) et l’Union Européenne ont signé lundi 31 octobre 2022, au ministère des Finances, un accord de financement d’un montant de 9,8 milliards de Fcfa dont près de 8,2 milliards de Fcfa alimenteront directement le Fcse afin de soutenir la transformation du système éducatif nigérien. Le Fcse a pour objectif de contribuer à relever les défis auxquels est confronté le pays en matière d’éducation. Des efforts majeurs ont été consentis, notamment en termes de financement, et des progrès importants ont été réalisés en quelques années. (Source : aniamey.com)

Guinée : Régime Alpha Condé- L’ancien président dans le viseur de la justice

Le responsable des Stratégies et Planification du Front national pour ma défense de la constitution (Fndc), mouvement dissous depuis le 06 août 2022 par la junte vient de jeter un pavé dans la mare alors que Alpha Condé, l’ancien président et 187 dignitaires de son régime viennent d’être ciblés par des poursuites judiciaires tous azimuts. (Source :africaguinee.com)

Centrafrique : Insécurité- Des mouvements d’hommes armés signalés dans l’Est

Après une période d’accalmie dans l’Est et dans le Nord-est de la République centrafricaine, des mouvements d’hommes armés ont été signalés entre les préfectures du Mbomou et de la Vakaga, en passant par la Haute-Kotto. Une information confirmée par des habitants et des autorités locales. Le déplacement de ces hommes armés inquiète les populations de ces régions, surtout ceux de Birao, chef-lieu de la Vakaga. Selon les témoignages, ce mouvement d’hommes armés a commencé depuis Nzacko dans le Mbomou. (Source : abangui.com)

Gabon : Visites de chantiers -Ali Bongo au pas de course sur les sites des priorités

Depuis le mercredi 03 novembre 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba séjourne à Mouila dans la province de la Ngounié. A cette occasion, le président de la République a effectué une visite de terrain de plusieurs sites dans le cadre des priorités inscrites dans le Plan d’accélération de la transformation (Pat). Arrivé à l’aéroport Raphaël Boubala de Mouila en milieu de matinée sous une pluie fine, le chef de l’Etat a effectué une visite au pas de course dans les différents sites mis en œuvre dans le cadre du Pat. En effet, ce dernier à tout d’abord visité l’usine de transformation de bois dénommée Wood Bois Gabon avant de procéder à l’inauguration des installations du Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Mouila. (Source : alibreville.com)

Rdc : Tension avec le Rwanda- La "désescalade est possible"

Les autorités de Rdc ont décidé samedi 29 octobre, lors d’une réunion d’urgence dirigée par le président Félix Tshisekedi, d’expulser Vincent Karega, l’ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Cette date coïncide avec la prise de Rutshuru et Kiwanja, dans l'est de la Rdc, par le groupe armé M23. Le gouvernement congolais accuse Kigali de soutenir ces rebelles. Le fait que la Rdc ait pris la décision d'exclure l'ambassadeur rwandais ne signifie toutefois pas que la désescalade est impossible, fait savoir Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais qui insiste sur le fait que l’escalade est du côté du gouvernement congolais. « L’escalade est du côté du gouvernement congolais, c’est ce gouvernement qui depuis quelque temps a pris des décisions que je qualifierais de spectaculaires, ce sont des décisions qui ne résolvent rien sur le terrain. Le Rwanda n’a jamais pris de décision pour faire monter les enchères. » explique le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais à la Deutsche Welle.