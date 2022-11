Maroc/Mali: Coupe de la CAF - L'ASFAR force le nul à Bamako

Fortunes diverses pour l'ASFAR et la RSB à l'issue des matches aller, disputés mercredi, du 2ème tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF, ultime étape avant l'entame de la phase de poules.

L'AS FAR a arraché, au complexe sportif Hérémakono à Bamako, un nul précieux (0-0) face aux Maliens de Djoliba AC. Grâce à ce nul vierge, les hommes de Fernando Da Cruz, qui recevront, le 09 novembre à Rabat leurs adversaires pour le match retour, conservent toutes leurs chances de qualification à la phase de groupes.

L'AS FAR s'est qualifiée à ce tour après avoir battu la formation guinéenne d'Ashanti Golden Boys (4-0) au match aller et (0-1) au retour.

Quant à la RSB, elle s'est inclinée devant la formation tunisienne de l'Union sportive monastirienne (0-1), match disputé au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Les Berkanis se devaient d'assurer en défense face à des Usémistes portés vers l'avant dès l'entame du match pour tenter de marquer rapidement profitant, pour ce faire, de l'avantage du public et du terrain. Ces derniers y sont parvenus, d'ailleurs, dès la 10e minute de jeu grâce à un tir croisé d'Abdelkader Boutiche suite à une belle remise de son coéquipier Houssem Teka.

Le rythme de jeu effréné entretenu par les deux formations semblait profiter davantage aux Berkanis réputés pour leurs transitions rapides et qui évoluaient mieux en milieu de terrain.

Le jeu devenait équilibré, mais la forme de l'adversaire en face ne facilitait en rien la mission des protégés d'Abdelhak Ben Chikha.

Il faut dire que les poulains du Serbe Darko Noovic étaient bien organisés dans tous les compartiments de jeu et au top de leur forme physique du début à la fin du match.

L'engagement physique des deux côtés marquait la fin du premier acte et les deux minutes de temps additionnel ajoutées par l'arbitre soudanais Mahmoud Ali Ismail, ne changeaient rien à la donne. La RS Berkane était menée à la pause 0-1.

A la reprise, les deux formations regagnaient la pelouse avec le même effectif. Côté jeu, on retrouvait la même configuration: des Tunisiens toujours portés vers l'avant en quête d'un deuxième but et des Marocains résignés à défendre faisant de la vigilance leur principale mise pour sortir de cette manche aller avec les moindres frais.

Le portier Hamza Hamiani illustrait parfaitement cette vigilance à la 63e, en repoussant in extremis la frappe des 40 mètres de Hichem Baccar.

A la 73, l'US Monastir perdait les services d'Amokrane remplacé par Idriss Mhirsi.

A son tour, Ben Chikha opérait ses premiers changements pour tenter de renverser la vapeur. Au fil des minutes, la tension devenait palpable et les coéquipiers de Ragragui n'épargnaient aucun effort pour défendre et tenter quelques contres dans l'espoir de remonter leur but de retard.

La manche retour aura lieu, mercredi prochain, au stade municipal de Berkane à partir de 18h.

Déclarations des coaches

Abdelhak Ben Chikha

Entraîneur RS Berkane

"Nous n'avons pas fait une bonne entame de match ce soir dans une confrontation qui ne manquait pas d'intensité. Nous avons encaissé un but au bout de dix minutes de jeu sur une première occasion monastirienne, mais malgré ce but encaissé, nous sommes parvenus à développer un meilleur jeu notamment durant le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Au cours de la deuxième période, mes joueurs ont raté des occasions susceptibles de les faire revenir au score voire gagner le match. Tout est encore jouable lors de la manche retour, et ce que ce soit pour la RS Berkane ou pour notre adversaire qui a démontré de belles qualités avec une bonne organisation et des joueurs d'un assez bon niveau".

Darko Novic

Entraîneur US Monastir

"Je suis satisfait du résultat acquis ce soir aux dépens de la formation de la RS Berkane qui est sans doute l'un des sérieux prétendants au sacre dans la compétition. Je suis d'autant plus satisfait de la prestation livrée par mes joueurs ce soir et du rendement collectif de l'équipe. Un but d'avance nous permettrait d'aborder plus sereinement le match retour, mais rien n'est encore fait. Il reste 90 minutes difficiles à jouer au Maroc durant lesquelles nous tenterons d'inscrire davantage de buts pour espérer aller en phase de poules qui est notre premier objectif dans la compétition".