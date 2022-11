Togo: Se faire recenser, c'est participer à la meilleure planification de l'avenir commun

Pourquoi se faire recenser ? A cette interrogation, autant sont les personnes questionnées, autant sont les réponses. Toutefois, parti à la recherche de l'information, voici ce que l'on peut apporter comme réponse à propos de l'utilité de ce recensement, le 5ème du genre au Togo, ouvert depuis le 23 Octobre 2022 et qui s'achève le 12 Novembre prochain.

Si l'on peut reconnaitre que les Togolais ne seront pas conduits à la baïonnette pour se faire recenser, il faut toutefois reconnaitre qu'il est obligatoire pour faciliter la tâche aux gouvernants pour ce qui est des programmes de prévision. En effet, indique-t-on, que d'après " l'article 12 de la loi N°2011-014 portant organisation de l'activité statistique au Togo promulguée le 03 juin 2011, dispose que, "Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude, à tous les questionnaires des enquêtes et recensements statistiques prévus dans le programme statistique national" ". C'est donc un détail qui vient faire constater que le recensement en lui-même s'est rendu " obligatoire " et qu'il est dès lors plus que capital de " préciser que les informations recueillies seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité conformément à cette même loi statistique en vigueur au Togo " pour rassurer les populations à recenser sur la finalité de l'initiative.

En tout cas, une chose est certaine, un recensement bien réalisé avec une participation active des populations a un intérêt. Des informations recueillies ici et là, au final, le Togo avec ce 5ème recensement général de la population vu qu'il s'agit au finish pour le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les communes, les acteurs de développement, le secteur privé, de disposer d'éléments pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes et plans de développement pour les dix prochaines années dans notre pays. Comme quoi, " c'est tout le monde qui gagne " dans cette opération.

Si s'en est ainsi, pourquoi ne pas " ouvrir ses portes aux agents recenseurs " et les recevoir en bon citoyen qui aspira à voir les programmes de planification de développement répondre efficacement à ses besoins ?