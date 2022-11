Tunisie: Zarzis | Migration clandestine - Les parents des disparus haussent le ton

Les proches des naufragés se rassemblent comme chaque jour dans la tente dressée au centre-ville avec des personnes qui partagent leur deuil et leur compassion et évoquent des rumeurs et des hypothèses sans suite.

Le drame de l'embarcation disparue en mer, le mercredi 21 septembre 2022, occupe encore le devant de la scène à Zarzis. Les proches des victimes, non retrouvées jusqu'à présent, sont toujours sous le choc. Ils ne savent plus quoi faire. Deux d'entre eux séjournent à l'hôpital. Les autres se déplacent d'un endroit à un autre dans le but de recueillir un brin d'information concernant leurs enfants.

La délégation de la ville, le gouvernorat de Médenine, les deux municipalités, le cimetière "Jardin d"Afrique", le district de la Garde nationale maritime, les hôpitaux de Zarzis, Ben Guerdane, Médenine, Djerba et Gabès ainsi que les centres de détention libyens de Zouara, Zaouia et Tripoli ont été visités, mais ils n'ont rien révélé.

Les parents des disparus se rassemblent comme chaque jour dans la tente dressée au centre-ville avec des personnes qui partagent leur deuil et leur compassion et évoquent des rumeurs et des hypothèses sans suite.

Il faut signaler également que les trois avocats bénévoles suivent l'affaire à leur façon en toute discrétion. Cependant, les propos émis par la responsable de l'information, porte-parole de la municipalité de Zarzis-Sud ainsi que la maire de la commune de Zarzis-Nord étaient comme de l'huile sur le feu. Déçus, les parents des disparus ont alors réagi d'une façon hystérique et la situation a failli dégénérer. Ils se sont pris également au maire en réponse à son apparition tardive, 40 jours après l'incident.

La séance tenue avec le premier délégué en présence de l'association "Le pêcheur" n'a rien apporté de nouveau, non plus.