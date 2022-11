Soudan: Le pays félicite le peuple éthiopien pour la signature de l'accord de cessation des hostilités

Khartoum 4 Nov. Oct. 2022 (SUNA) -Le ministère des Affaires étrangères exprime sa profonde satisfaction et se félicite de la signature de l'accord de cessation des hostilités entre le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Tigray People's Liberation Front, qui a eu lieu hier en Afrique du Sud.

Le gouvernement du Soudan a félicité le peuple frère éthiopien pour cette étape courageuse et importante, espérant que cet accord historique contribuera à l'instauration de la paix, de la sécurité et de l'unité entre les peuples d'une même nation, et au renforcement de la stabilité dans le continent africain et la Corne de l'Afrique en particulier.

Le ministère des Affaires étrangères espère également que toutes les parties s'emploieront à transcender le passé et à élever l'esprit de tolérance chez les fils de la patrie fraternelle appréciant les efforts de la Commission de l'Union Africaine et de l'équipe de haut niveau de l'UA, les efforts de l'ancien président nigérian, le représentant spécial de l'Union Africaine pour la Corne de l'Afrique, les membres de l'équipe de haut niveau et le président de l'Afrique du Sud, qui a rendu cet accord possible.