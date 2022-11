Tunisie: Ali Abdi - " J'ai refusé cet été des propositions en L1 pour rester avec Caen "

Sauf mauvaise surprise ou blessure de dernière minute, Ali Abdi devrait être l'un des représentants de la Ligue 2 à la Coupe du Monde sous le maillot de la Tunisie. En attendant, le latéral gauche continue de s'investir pleinement sous le maillot de Caen.

Une situation pas forcément évidente à vivre de combiner championnat et Mondial qui approche. Dans un entretien accordé à Ouest France, l'ancien Parisien se confie, et évoque notamment son choix d'être resté à Malherbe cette saison malgré d'autres propositions.

" Ai-je hésité à prolonger ? Si je réponds non, je suis un menteur. Je suis venu en France pour atteindre des objectifs élevés. J'essaye de passer les étapes, mais j'ai refusé cet été des propositions en Ligue 1 pour rester en Ligue 2 avec le SM Caen. C'est difficile de dire non à la Ligue 1 mais j'ai fait ce choix et j'espère constater que c'était le bon. Depuis le premier coup de téléphone de Yohan (Eudeline) puis celui du coach et du président, j'ai senti quelque chose, une famille et un très bon projet ici. Je suis arrivé (en juillet 2021) avec beaucoup d'émotion. Et j'ai compris que je ne viendrai pas dans ce club uniquement pour m'entraîner et jouer au foot. Passer un palier, c'était signer en Ligue 1. Mais j'étais persuadé d'arriver dans un grand club, avec beaucoup de supporters qui l'aiment. Je l'aime aussi et je l'ai très vite aimé. "