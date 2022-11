Ile Maurice: Sessions de travail sur l'ouvrage "Sustainability and SDGs in Mauritius - Covid-19 - opportunity or constraint?"

Dans le sillage du lancement officiel de Sustainability and SDGs in Mauritius - COVID-19: opportunity or constraint?, le lundi 31 octobre, en présence d'Armoogum Parsuramen et de Michael Atchia, au Mahatma Gandhi Institute (MGI), des sessions de travail sont prévues avec des associations et des étudiants.

Les trois auteurs de l'ouvrage sont: Sunil Dowarkasing, ancien stratège mondial de Greenpeace ; la Pr Sheila Bunwaree, consultante en gouvernance et développement, et le Dr Rajendra Parsad Gunputh, chargé de cours en droit, et doyen de la Faculté de droit et gestion de l'Université de Maurice (UoM).

Lors du lancement, Sunil Dowarkasing a annoncé que plusieurs séances de travail et d'activités de diffusion du livre sont au programme, notamment avec les étudiants de l'École hôtelière Sir Gaëtan Duval le 4 novembre, après la première session du 27 octobre avec le Rotary Club de Floréal, au Mauritius Gymkhana Club. D'autres séances sont prévues avec les étudiants de Vatel Mauritius et ceux de la Middlesex University Mauritius, ainsi qu'avec le Lions Club de Grand-Port.

Pour Sunil Dowarkasing, la sortie de l'ouvrage coïncide avec le jubilé d'or de l'United Nations Environment Programme (UNEP), qui est le premier bureau localisé en Afrique. "Lors du lancement, nous avons tapé fort sur les 40 ans de lutte des Nations unies pour mettre la planète sur la trajectoire durable. Il y a eu maints échecs et le ralentissement lié au Covid-19. Nous accentuons aussi le nouveau modèle de développement alternatif proposé dans le livre. Et pour cela, nous nous référons aux travaux de Kate Raworth, une économiste d'Oxford", a-t-il déclaré.

Celle-ci a élaboré la Théorie du Donut, qui repose sur les principes économiques, en se focalisant sur les facteurs humains et environnementaux. Le livre est en vente à Rs 500 aux Éditions Le Printemps et à travers les auteurs.