Afrique: Réchauffement climatique - Un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'Unesco devrait disparaître d'ici à 2050

Vu la tendance actuelle du réchauffement climatique, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'Unesco vont disparaître d'ici à 2050, a alerté l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), exhortant la planète à " rapidement réduire les émissions de CO2 " pour préserver les deux tiers restants.

De nouvelles données de l'Unesco mettent en évidence la fonte accélérée des glaciers des sites du patrimoine mondial. Ainsi, certains glaciers emblématiques du patrimoine mondial disparaîtront d'ici à 2050, selon l'organisation onusienne. " Ce rapport est un appel à l'action. Seule une réduction rapide de nos niveaux d'émissions de CO2 peut sauver les glaciers et l'exceptionnelle biodiversité qui en dépend ", a déclaré, dans un communiqué, la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay. Mais l'organisation pense qu'il est encore possible de sauver les deux autres tiers, si on limitait le réchauffement climatique à 1,5 degré. L'étude porte sur 18 600 glaciers de 66 000 km² au total répartis sur cinquante sites du patrimoine mondial, soit 10% de la surface glaciaire totale de la terre. Ce qui représente près de 10% de la surface glacière totale de la terre.

Les glaciers du patrimoine mondial fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace chaque année, soit l'équivalent du volume d'eau utilisé annuellement par la France et l'Espagne.

D'ici à 2050, le parc national du Kilimandjaro aura probablement disparu

Le rapport égrène les conséquences dans les différentes régions du globe, notamment en Afrique, où tous les glaciers classés au patrimoine mondial auront disparu très probablement d'ici à 2050, notamment ceux du Parc national du Kilimandjaro et du mont Kenya. Plus globalement, environ 50% des glaciers du patrimoine mondial pourraient presque entièrement disparaître d'ici à 2100 dans un scénario où les émissions resteraient à leur niveau actuel. Au-delà d'un appel à une réduction " drastique " des émissions de gaz à effet de serre, l'Unesco demande la création d'un " fonds international pour la surveillance et la préservation des glaciers ". Pour l'organisation, la COP27, qui se tient du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Egypte, sera déterminante, elle aura un rôle crucial à jouer pour aider à trouver des solutions à ce problème. " L'Unesco est déterminée à soutenir les Etats dans la poursuite de cet objectif ", a martelé Audrey Azoulay.