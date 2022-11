Afrique: Forum pour l'investissement en Afrique - cent dix milliards de dollars mobilisés depuis 2018

Cent dix milliards de dollars ont été mobilisé pour l'Afrique, depuis la première édition du Forum pour l'investissement dans ce continent en 2018.

Quelque cent dix milliards de dollars ont été mobilisé pour l'Afrique, depuis la première édition du forum pour l'investissement en Afrique en 2018, a affirmé le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, à l'ouverture de l'édition 2022 du Forum pour l'investissement en Afrique, autour du thème "Investir durablement pour renforcer la résilience économique". Il a assuré, par ailleurs, aux investisseurs que " l'Afrique n'est pas aussi risquée " et " la perception n'est pas la même que la réalité". Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement participaient à l'événement, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

De même, 1 500 participants, en l'occurrence des investisseurs, des promoteurs de projet, des conseillers en transactions, des professionnels juridiques et autres prennent part à ce forum, dont les objectifs sont de réduire les coûts d'intermédiation et d'accroître les engagements actifs et productifs entre les gouvernements africains et le secteur privé. Dans son discours, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a invité les opérateurs privés à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les pays d'Afrique.

La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a appelé à investir sur le continent. " Cela est à présent admis, l'Afrique est le continent de l'avenir, la nouvelle frontière du développement. Pour raccompagner l'éclosion de son potentiel et profiter de ses atouts, c'est maintenant qu'il faut y investir. C'est pourquoi, je voudrais inviter tous les participants, notamment les investisseurs, les sponsors et les porteurs de projets, et les responsables gouvernementaux qui vont œuvrer pendant ces trois jours du forum, à faire preuve d'audace dans la conclusion des transactions financières, et faire de l'édition d'Abidjan de l'AIF un plein succès", a-t-elle déclaré.