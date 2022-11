Ile Maurice: Vacoas | Rue de l'Indépendance à double sens - Casse-tête pour les automobilistes

L'arrivée du Metro Express à Vacoas a provoqué des bouchons aux heures de pointe ainsi qu'aux heures creuses. Pour alléger les embouteillages, la route Indépendance est à double sens de 7 heures à 9 h 30 en semaine à partir d'hier. Cette configuration, lancée sur une base pilote, durera une semaine. Mais en l'absence de panneaux d'indications, les conducteurs avaient un peu de mal à s'y retrouver.

Bien que les forces de l'ordre étaient présents hier matin pour guider les automobilistes, cette initiative a prêté à confusion. La route Indépendance dispose de deux voies et a toujours été à sens unique. Or hier matin, les habitués de cette route le long de laquelle se trouvent plusieurs commerces, des banques et aussi l'école primaire de Lorette de Vacoas ont été pris de court. Plusieurs personnes n'étaient même pas au courant à hier matin que la route était à double sens depuis 7 heures.

Outre le casse-tête pour comprendre quelles direction et voir il fallait prendre, des automobilistes étaient aussi en colère contre ce nouvel aménagement jugé dangereux pour eux. "Nou pa ti mem kone ki sime la inn vinn 2 lane, zot pe rod diminye trafik me pou sorti depi la cour lekol monn bizin atann 15 minit", souligne un parent qui a déposé son fils à l'école et qui emprunte cette route tous les matins pour remonter à Curepipe. Même les policiers sur place ont eu du mal à expliquer aux automobilistes que cette route est à double sens et les directions qu'il faut suivre.

Après quelques jours, la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) compte faire une évaluation de la situation avant de décider si ces nouvelles dispositions seront appliquées sur une base permanente. Afin de rendre ce projet un succès, l'on concède qu'il faudra une meilleure communication et des panneaux appropriés pour informer les automobilistes.

Les changements mis en place par le ministère des Transports sont comme suit :

1. Les véhicules pourront emprunter la route Indépendance à Vacoas à son intersection avec la route St-Paul jusqu'à la gare de Vacoas dans les deux sens.

2. Les véhicules en provenance de La Caverne et qui empruntent la route St Paul pourront tourner à gauche pour rejoindre la route Indépendance jusqu'à la gare de Vacoas.

3. Les véhicules venant de Glenpark (Diolle) le long de route John Kennedy seront autorisés à rejoindre le trafic sur la route Indépendance jusqu'à la gare de Vacoas.

4. Toutefois, les véhicules venant de la route St-Paul et de la route Sivananda ne pourront pas tourner à droite sur la route Indépendance pour rejoindre la gare de Vacoas.

La circulation des autobus est aussi sujette à de nouveaux changements. Ainsi, les autobus qui transitent à la gare de Vacoas devront utiliser une seule voie pour embarquer et débarquer les passagers; l'autre voie sera fermée uniquement entre 7 heures et 9 h 30 en jour de semaine. À savoir qu'il n'y aura pas d'aménagement d'horaire car la police régulière sera sur place pour réguler le trafic.

Ce nouveau plan fait suite à une site visit qui a eu lieu en début de semaine à Vacoas, où, depuis la mise en route de la ligne Curepipe-Port-Louis par Metro Express, on a pu entendre des grincements des dents des usagers de la route. Ainsi le maire de Vacoas Phoenix Pravin Ramburn, accompagné des représentants avec la mairie, a pu faire une visite des lieux avec la TMRSU, la force policière, le CEO de Metro Express Limited Dass Mootanah et ses cadres, des consultants de RITES et le constructeur Larsen & Toubro.