Ile Maurice: Bureau du DPP - Me Rashid Ahmine, portrait d'un "prosecutor of the year"

L'actuel no 2 au Bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) devrait reprendre la barre au Garden Tower au départ en préretraite de Me Satyajit Boolell. Spécialiste des affaires financières et des fraudes, Me Ahmine compte un riche parcours et il est réputé pour avoir travaillé sur des dossiers complexes, notamment ceux du procès Boskalis et de la NPF contre la Mauritius Commercial Bank.

Me Rashid Ahmine a étudié le droit à l'université de Liverpool au Royaume-Uni, où il a obtenu son LLB en 1992. Il a été admis au Barreau de Maurice en décembre 1994. Il a rejoint le bureau de l'Attorney General (AGO) en février 1995 en tant que State Counsel. Au cours de sa carrière, il a occupé les postes de Senior State Counsel, de Principal State Counsel et d'Assistant Parliamentary Counsel.

En 2004, sur une bourse d'études Chevening du gouvernement britannique, il a obtenu un Master en droit bancaire et financier du King's College de Londres. Me Ahmine a reçu le Prosecutor Award of the Year en 2012 décerné par l'International Association of Prosecutors pour sa performance exceptionnelle dans la lutte contre le crime sur les plans national et international ainsi que la promotion de la coopération internationale et des droits humains.

Me Ahmine occupe depuis 2016 le poste de Deputy Director of Public Prosecutions. Il est responsable des dossiers de lutte contre les délits financiers. Ses domaines de spécialisation comprennent la fraude commerciale, le blanchiment d'argent, la corruption et la confiscation des avoirs. Il est aussi responsable de l'Asset Recovery Unit.

Il a toujours rappelé que le rôle joué par la société civile dans le combat contre la corruption est important.

Rigoureux et ayant une grande maîtrise des dossiers de fraude et de corruption, Me Ahmine a été consultant auprès de l'ONUDC pour la mise en œuvre d'un système de recouvrement des avoirs en Afrique australe, l'Asset Recovery Inter-Agency Network for West Africa. Par ailleurs, l'éminent juriste est chargé de cours à temps partiel et examinateur en Criminal Procedure and Evidence à la faculté de droit de l'université de Maurice.

Me Rashid Ahmine s'est consacré pendant plusieurs années à des high profile cases de fraude et de corruption. Il a été le représentant de la poursuite dans l'affaire Boskalis, qui a vu la condamnation de Siddick Chady. Par ailleurs, il a travaillé sur le procès du NPF contre la Mauritius Commercial Bank. Rappelons que Me Rashid Ahmine a aussi été le représentant de la Poursuite contre Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint.

Le spécialiste des affaires fraude financière a aussi croisé le fer avec le Senior Counsel Me Gavin Glover dans le procès des coffres-forts de Navin Ramgoolam. Le Deputy DPP, dans ses écrits, a toujours rappelé qu'une enquête des "forces de l'ordre" est "indispensable " dès qu'il y a suspicion de fraude et de corruption, et que le rôle joué par la société civile dans le combat contre la corruption est important.

Comment le DPP est nommé

Au départ à la retraite de l'actuel DPP, Me Satyajit Boolell, selon l'article 72 de la Constitution, la Judicial and Legal Services Commission procédera à la nomination de son successeur. Cette commission est présidée par la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul et ses membres sont la "Senior Puisne Judge" Nirmala Devat, le "chairman" de la Public Service Commission et un autre nominé du président de la République sur l'avis de la cheffe juge. La Constitution stipule que "no person shall be qualified to hold or act in the office of the Director of Public Prosecutions unless he is qualified for the appointment as a Judge of the Supreme Court".