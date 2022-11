Gabon: Panthères du Gabon - Patrice Neveu convoque Roy Mouniengue et ramène Didier Ndong

En prélude aux deux matches amicaux que le Gabon livrera respectivement contre la Sierra-Leonne et le Niger dans la période du 17 au 20 novembre prochain, le sélectionneur national a animé une conférence de presse au siège de la Fédération Gabonaise de Football. Patrice Neveu a livré une liste de 23 joueurs et une liste d'attente de 3 joueurs. Si on retrouve presque les mêmes, on note l'absence du capitaine Bruno Ecuélé-Manga, et le retour de Didier Ndong-Ibrahim, avec une grande surprise, la présence de Roy Mouniengue.

Le jeune joueur de 16 ans est la surprise du sélectionneur Patrice Neveu. Seul joueur au plan local à avoir été convoqué, Roy Mouniengue va, pour la première fois intégrer la tanière des Panthères. L'ancien milieu de terrain de l'Union Sportive de Bitam, aujourd'hui au Stade Mandji, aurait montré des certitudes auprès du patron de l'équipe nationale. Hormis ce dernier, tout le reste des joueurs appelés sont des habitués du vestiaire.

En effet, les trois gardiens présents à la CAN ont été convoqués, de même que Wachter, Palun, Obissa, Appindangoye, Moucketou et Wilfried Ebane qui effectue son retour dans le groupe. En milieu de terrain, le capitaine André Biyogo-Poko est présent, tout comme Autchanga, Kanga, Sambissa, Martinsson-Ngouali, Medwin Bitéghé et Didier Ndong-Ibrahim qui revient un an après avoir été écarté par le technicien français.

En attaque, Aaron Boupendza est bien là, Shavy Babicka également, mais Axel Méyé, Alan Do Marcolino et Denis Bouanga. Jim Allévinah qui avait manqué le regroupement précédent pour cause de blessure, est de retour. Le grand absent de cette liste, c'est bien Bruno Ecuélé-Manga, qui n'a toujours pas trouvé de club et est logiquement absent, comme le veut la politique du sélectionneur.

C'est donc ces 23 qui iront en Turquie, dans la ville d'Antalya pour y affronter la Sierra-Léonne et le Niger, pour préparer au mieux les prochains rendez-vous de mars prochain contre le Soudan.