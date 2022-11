Angola: Le pays envoie 70 tonnes de biens à Cuba

Luanda — Un don de 70 tonnes de produits de première nécessité, sur les quelque 2.000 collectées à travers le pays, a été envoyé ce vendredi de Luanda à La Havane (Cuba), afin d'aider les victimes de l'ouragan Ian.

L'ouragan Ian était un grand ouragan de catégorie 4, meurtrier et destructeur, qui a causé des dégâts considérables dans l'ouest de Cuba, en particulier dans les provinces de Pinar del Rio et Isla de la Juventud, avec plus de trois millions de personnes touchées.

Il s'agit du premier vol humanitaire pour transporter les produits collectés, dans le cadre d'une campagne de solidarité, promue par l'Association des anciens étudiants d'Angola à Cuba, qui s'est déroulée du 12 au 28 octobre.

Le don, envoyé ce vendredi, comprend des boîtes de pâtes, des sacs de riz, de semoule de maïs, du savon, du sucre, des haricots, du concentré de tomate, du matériel d'hygiène, de l'eau, des médicaments et des vêtements.

Selon Agostinho Narciso, président de l'association, jusqu'au 8 du mois en cours, il y aura trois autres vols vers l'île des Caraïbes.

"Aujourd'hui le premier vol est parti, dimanche et lundi nous aurons d'autres vols. Ensuite nous allons récolter des dons dans les autres provinces et programmer d'autres vols", a-t-il expliqué.

La campagne, qui a duré 19 jours, visait à collecter des denrées non périssables et des sommes financières pour minimiser et réduire les besoins du peuple cubain touché par l'ouragan Ian, ainsi que pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples de Cuba et de l'Angola.

La campagne s'est déroulée sous le slogan : " aidez-nous à aider le peuple cubain ", et s'est déroulée simultanément dans les 18 provinces du pays.