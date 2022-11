Gabon: GSEZ présente ses initiatives d'économie circulaire à la Conférence Locale de la Jeunesse

Libreville — Selon un communiqué de Gabon Special Economic Zone, à la lumière de la reconnaissance récente de la Zone Economique Spéciale de Nkok (GSEZ) par FDI Intelligence, comme meilleure zone franche pour les pratiques environnementales en Afrique, GSEZ a présenté à Libreville, le 29 octobre dernier ses initiatives d'économie circulaire à la Conférence Locale de la Jeunesse (LCOY).

De sources recoupées, la Conférence nationale des jeunes sur le changement (Conférence locale des jeunes sur le changement climatique de l'ONU) a été accueillie par la République gabonaise en prélude à son homologue international, la Conférence des parties (COP).

La conférence, qui s'est tenue pour les jeunes, a servi de plateforme d'échange et de discussion sur les solutions alternatives et les modèles économiques innovants, compatibles avec le défi du changement climatique. ARISE IIP/GSEZ a organisé un atelier qui a permis de présenter en détail les meilleures pratiques durables, notamment les initiatives d'économie circulaire en cours dans la Zone Economique Spéciale. Parmi elles, l'usine de panneaux de particules et l'usine Huaxing Environnement qui transforment les déchets de bois en panneaux de particules et en charbon actif et non actif respectivement, ont été mises en avant.

En outre, l'initiative d'économie circulaire de l'usine de plastique Jia Ming a été présentée, dans laquelle les bouteilles en plastique sont recyclées en languettes de plastique. Ces initiatives, en plus de créer des processus industriels durables, créent également de nouvelles économies en développant les opportunités d'emploi dans la région.

Dans le cadre de l'atelier, une activité collaborative a été menée, dans laquelle les participants ont été encouragés à réfléchir à des modèles d'économie circulaire similaires dans leurs domaines d'intérêt et leurs sphères de travail - notamment la mode, la technologie, l'alimentation et l'automobile. Enfin, la présentation comprenait un aperçu des emplois verts, détaillant les nouvelles possibilités dans le domaine du travail pour les jeunes.