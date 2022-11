Afrique: Lutte contre la faim- La Turquie et la Russie vont « livrer gratuitement » des céréales en Afrique

Les nouvelles sont bonnes pour les pays africains. Les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris jeudi, après le retour de la Russie dans l'accord céréalier signé fin juillet à Istanbul. C’est TRT Français qui rapporte l’information.

Selon la source, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis vendredi que la Russie et la Turquie allaient « livrer gratuitement » des céréales à des pays africains qui risquent la famine, après une annonce similaire faite samedi par Moscou.

« Aidons les pays en développement », a déclaré le chef de l'Etat turc. Avant d’ajouter que le président russe « Vladimir Poutine m'a dit que nous devrions livrer gratuitement des céréales à des pays, comme Djibouti, la Somalie et le Soudan », a-t-il ajouté.

« Nous nous sommes mis d'accord et nous sommes convenus de discuter de cela plus largement lors du G20 » prévu mi-novembre en Indonésie, a affirmé M. Erdogan. Il est à noter que Moscou avait déjà exprimé samedi sa disposition à livrer gratuitement 500.000 tonnes de céréales aux pays pauvres dans les prochains mois avec l'aide de la Turquie.

Cet accord, qui arrive à échéance le 19 novembre 2022, a permis d'exporter depuis le 1er août 10 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles, soulageant la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine.

La faim dans le monde s’est considérablement aggravée en 2020 en partie en raison de la pandémie de la Covid-19. L’édition 2021 de l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, estime qu’entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à la faim en 2020, soit 161 millions de plus qu’en 2019. Plus d’un tiers des personnes sous-alimentées se trouve en Afrique, soit plus de 282 millions. Et c’est l’Afrique, qui a connu la plus forte poussée de la faim, avec une prévalence de la sous-alimentation estimée à 21% de la population, une proportion qui est plus du double de celle de toutes les autres régions.

Une insécurité croissante en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, le nombre de personne sous-alimentées a progressé de près de 49% à 75,2 millions de personnes. Les dernières estimations de la Fao (Perspectives de récolte et situation alimentaire – juin 2021) montre que 34 pays d’Afrique ont besoin d’une aide extérieure pour l’alimentation entre les mois de juin et d’août 2021. Selon commodafrica.com, « Parmi ces pays, figurent huit pays d’Afrique de l’Ouest. Le Nigeria pour 12,8 millions de personnes contre 2,87 millions pour le Burkina Faso contre 2, 3 millions de personnes au Niger »

Quant à la Sierra Leone et Mali, on y trouve respectivement 1,76 million et 1,37 million de personnes qui ont faim. Ces sont les pays dont les besoins sont les plus importants. Mais, ajoute la source, « le Sénégal fait aussi face à une insécurité alimentaire avec 490 000 personnes comme la Guinée avec 454 000 de personnes ou le Liberia avec 940 000 » Il est à noter que l’insécurité alimentaire a des causes multiples comme le manque d’accès général souvent consécutif au conflit, une insécurité alimentaire sévère localisée ou encore la hausse des prix.