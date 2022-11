Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Novembre 2022

Mali- Marché financier régional- Nouvelle sortie manquée pour Bamako

Après sa sortie manquée du 21 septembre dernier, le Mali vient de rater à nouveau le coche sur le marché financier régional. A la recherche de 40 milliards Fcfa pour couvrir son budget, Bamako, qui s’est engagé dans une course contre la montre pour rattraper son retard engendré par les sanctions économiques infligées par la Cédéao, n’a réussi à mobiliser que 21 milliards Fcfa dans une double opération bouclée mercredi 02 novembre. Une opération pour laquelle se sont pourtant mobilisés des investisseurs venus de l’ensemble des pays de l’Uemoa, à l’exception du Togo et du Sénégal. Les soumissionnaires basés à Abidjan étaient en tête. (Source : Agence Eco fin)

Cote d’Ivoire : Congrès de l’Unjci- La publication de la liste définitive reportée

Suite à une requête en invalidation de la liste ‘‘Team Lance’’, le Conseil d’administration de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) a annoncé, le vendredi 4 novembre 2022, le report de la publication de la liste définitive des candidatures. Et l’a fixé au 8 novembre 2022. A cela vient s’ajouter une autre requête en invalidation, le 3 novembre 2022, de la liste, l’Union de toutes les générations, de M. Lanciné Touré pour des « cartes antidatées donc obtenues de façon frauduleuse ». (Source : fratmat.info)

Guinée : Poursuite contre Alpha Condé- Le ministre de la Justice face à la presse

Le ministre de la Justice et des droits de l’homme a justifié ce vendredi 04 novembre les poursuites judiciaires annoncées contre l’ancien président Alpha Condé et 187 anciens hauts dignitaires de son défunt régime, soupçonnés des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption. Charles Alphonse Wright indique que de fortes suspicions tournent autour d’un certain nombre de comptes dont sont propriétaires les personnalités visées par les poursuites.(Source : africaguinee.com)

Niger : Diplomatie- Message du président au Roi Mohammed VI

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le ministre d'Etat, ministre de l'Énergie et des Énergies Renouvelables du Niger, Ibrahim Yacoubou, porteur d'un message du Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, au Roi Mohammed VI. « Je suis porteur d'un message du président de la République du Niger à la Très Haute attention de S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste », a affirmé Yacoubou dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec Bourita. (Source : Apa)

Togo : Protection segment côte frontalier d’avec le Bénin- Le Premier ministre a lancé les travaux

Dans l’optique de l’exécution du programme de gestion du littoral Ouest africain (Waca), financé par la Banque mondiale, le Togo et le Bénin se sont engagés à entreprendre, conjointement, des travaux de protection côtière du segment transfrontalier Agbodrafo-Grand Popo. Répondant à cet objectif, les deux parties ont procédé, le 3 Novembre 2022, dans la commune Lacs 1, au lancement de construction des ouvrages visant à protéger de l’érosion la côte transfrontalière allant d’Agbodrafo au Togo à Grand Popo au Bénin. Depuis plusieurs décennies, l’érosion côtière et la mobilité du trait de côte hypothèquent, dangereusement, les activités et le cadre de vie des populations riveraines des côtes entrainant des conséquences sociales et économiques importantes sur les communautés et les pays. (Source : Togopress)

Burkina Faso : La bonne marche de la Transition- En couverture des journaux burkinabè

Les quotidiens burkinabè de ce vendredi continuent de faire écho de la bonne marche de la Transition, après le coup d’Etat du capitaine Ibrahim Traoré, le 30 septembre dernier.« Appel à la parité au sein des organes de la Transition : La Coalition des femmes persiste et signe », arbore à sa manchette, le journal privé Le Pays. Le quotidien privé rapporte que la Coalition des femmes pour une gouvernance inclusive au Burkina Faso, à travers à une déclaration, déplore la nomination de cinq femmes sur les 23 membres du gouvernement Kyelem. Selon lui, la Coalition invite le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Mpsr), le capitaine Ibrahim Traoré, à la prise en compte de la parité dans le quota de 20 membres qui est lui est réservé pour la désignation des membres de l’Assemblée législative de transition (Alt). D’après Le Pays, M. Yogo précise que le Mpsr ne doit pas être une organisation secrète. Le journal public Sidwaya, pour sa part, revient sur le point de presse du Front patriotique d’hier jeudi à Ouagadougou, sur la mise à l’écart des hommes politiques.

Tchad : Exportations de ciment- L’ambassadeur du Tchad a plaidé auprès du ministre du Commerce

Son Excellence Djiddi Bichara Hassane, diplomate tchadien a été reçu, le vendredi 4 novembre par Luc Magloire Atangana Mbarga. L’ambassadeur tchadien a demandé une levée de l’interdiction d’exportation du ciment. « Certains de nos compatriotes depuis quelques mois ont acheté 251 camions. Par la suite votre département ministériel a décidé de surseoir les exportations de ce produit sur le territoire camerounais. Nous souhaitons que cette mesure soit levée afin que nous puissions reprendre nos affaires à partir de Douala », a déclaré Djiddi Bichara Hassane Ambassadeur du Tchad. Selon le ministère du Commerce, le Cameroun, « pays d’ouverture », « n’a jamais eu l’intention de fermer ses murs ». Cependant, Luc Magloire Atangana Mbarga a donné des assurances au diplomate tchadien sur une issue prochaine. (Source :actu Cameroun)

Congo Brazza : Conseil consultatif de la jeunesse- Michrist Kaba Mboko à la tête

Le nouveau chef du secrétariat exécutif a officiellement été installé dans ces fonctions mercredi 02 novembre 2022, à Brazzaville. Il remplace à ce poste Juste Bernardin Gayet. Michrist Kaba Mboko prend le flambeau du secrétariat exécutif au Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ). Il remplace à ce poste Juste Bernardin Gavet qui y a passé trois ans et qui siègera désormais à l’Assemblée nationale pour le compte de la circonscription électorale unique de Yaya. La cérémonie de passation de service du secrétariat exécutif du s’est déroulée mercredi 02 novembre 200, à Brazzaville. La cérémonie y relative s’est déroulée en présence de Laurent Tengo, conseiller du Président de la République, chef du département de la Fonction publique et de la réforme de l’État. (Source : journal de Brazza)

Cameroun : Crise à la fecafoot- Le Tribunal de Paris demande de respecter son contrat avec l'équipementier

La Fédération camerounaise de football, accusée d'avoir rompu abusivement le contrat que la liait à l’équipementier français Coq Sportif, détenu par la société Lcs INTERNATIONAL, a été condamné ce jour à Paris par le juge Nadja GRENARD.La Fédération Camerounaise de Football, accusée d'avoir rompu abusivement le contrat que la liait à l’équipementier français Coq Sportif, détenu par la société LCS INTERNATIONAL, a été condamné ce jour à Paris par le juge Nadja GRENARD.Il est reproché à la FECAFOOT "la résiliation unilatérale du contrat de partenariat équipementier le 17 juin 2022, à cinq mois de l'ouverture de la Coupe du Monde de football.( Source : Journal du cameroun)

