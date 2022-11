Seychelles: Budget 2023 - Après la plus grande crise économique, le gouvernement peut désormais partager les bénéfices avec la population, déclare le ministre des Finances des Seychelles

Les employés du gouvernement aux Seychelles bénéficieront en moyenne d'une augmentation de 10% de leurs salaires consolidés début avril 2023, a annoncé vendredi le ministre des Finances, Naadir Hassan, dans son discours sur le budget à l'Assemblée nationale.

Hassan demande l'approbation de l'Assemblée nationale pour un budget proposé de 10,4 milliards de SCR (816,4 millions de dollars) pour 2023.

Le ministre a donné des détails sur les performances budgétaires pour 2022 et a déclaré que le gouvernement a été en mesure de surmonter la plus grande crise économique à laquelle les Seychelles ont été confrontées et qu'il partagera désormais les bénéfices avec le peuple.

"Le budget 2023 est celui qui distribuera les résultats du bon travail avec le peuple et garantira également que le gouvernement puisse investir davantage dans les infrastructures pour le bien-être social de la population et pour développer notre économie", a déclaré M. Hassan.

Sous les rémunérations et salaires, il a annoncé la révision des salaires et a déclaré: "Premièrement, nous avons consolidé 4 indemnités dans le salaire de base; deuxièmement, nous avons augmenté le salaire en moyenne de 10% sur le salaire consolidé."

Les quatre allocations qui ont été consolidées dans le salaire de base sont l'allocation complémentaire de 5 % introduite en 2019, l'allocation de compétences monnayables, l'allocation de diplômé et l'allocation de performance.

Il a déclaré qu'en moyenne, l'augmentation la plus faible sera de 1 000 SCR (78 $), ce qui signifie que le salaire de base des employés du gouvernement passera de 5 485 SCR (459 $) à 7 343 SCR (576 $).

Étant donné que la révision cible les employés du gouvernement, M. Hassan a appelé aux employeurs du secteur privé à évaluer et à analyser s'ils peuvent accorder une augmentation à leurs employés.

Une nouveauté dans le budget sera l'introduction d'une taxe environnementale durable pour les visiteurs à partir d'avril 2023.

Hassan a déclaré que le gouvernement dépense actuellement 436,5 millions de SCR (34,2 millions de dollars) dans le secteur de l'environnement et du changement climatique.

"Nous pouvons constater que les touristes sont de plus en plus conscients de la protection de l'environnement. Mais nous reconnaissons que l'augmentation continue du nombre de visiteurs par rapport à notre population peut avoir un impact sur notre environnement. Nous devons donc rechercher des moyens pour que les visiteurs contribuent à la durabilité de nos ressources naturel", a-t-il expliqué.

Le tarif sera facturé pour chaque nuit qu'un visiteur passe aux Seychelles et ce sera de 25 SCR (2 $) pour les petits hôtels de moins de 25 chambres, 75 SCR (6 $) pour les établissements de 25 à 50 chambres et 100 SCR (8 $) pour hôtels de plus de 50 chambres.

La taxe s'appliquera également aux charters de yachts.

À partir de janvier 2023, le gouvernement imposera également une taxe de 2 % sur les revenus des hôtels de taille moyenne à grande.

Le ministre a déclaré que le gouvernement priorise ses dépenses là où les secteurs clés ont été identifiés conformément au plan de développement stratégique national.

Photo: M. Hassan a déclaré que le gouvernement accorde la priorité à ses dépenses là où les secteurs clés ont été identifiés. (National Assembly) Photo License: CC-BY

M. Hassan a déclaré que la santé de la population reste une priorité pour le gouvernement et que pour l'année 2023, une étude détaillée pour réformer le système de santé est en cours.

Pour 2023, une somme de 1,38 milliard de SCR (1,08 million de dollars), ce qui représente 13 % du budget total, ira au secteur de la santé.

La deuxième allocation la plus élevée de 1,34 milliard de SCR (1,01 million de dollars) ira au secteur de l'éducation.

Une allocation budgétaire sera également faite pour les événements sportifs internationaux que les Seychelles organiseront l'année prochaine.

" En 2023, nos athlètes participeront à deux grandes compétitions : les Jeux des îles de l'océan Indien et les Jeux africains. Le gouvernement allouera 37 millions de SCR (2,7 millions de dollars) pour assurer la participation de nos athlètes à ces deux jeux ", a déclaré M. Hassan.

Concernant l'aide sociale, le ministre a indiqué que les mesures temporaires annoncées cette année qui devaient prendre fin le 31 décembre se poursuivront désormais jusqu'en mars 2023 mais s'arrêteront en avril lorsque l'augmentation des salaires entrera en vigueur.

M. Hassan a déclaré que le gouvernement investira également dans les installations de réadaptation en 2023 une somme de 6,9 millions de SCR (582 000 $) pour démarrer le projet MAT (Medically Assisted Treatment).

Il a ajouté que 9 millions de SCR (69 000 $) seront également alloués au centre résidentiel Youth Hope où " les jeunes mineurs ayant des problèmes d'attitude peuvent être référés par le tribunal pour être réhabilités. Cela garantira qu'ils ne soient pas placés dans le même établissement qu'un adulte."

Avant de débattre du budget, jeudi prochain, le 10 novembre, le leader des affaires gouvernementales et le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale donneront leurs réponses au projet de budget.