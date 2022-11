Algérie: Le Sommet arabe d'Alger marqué par la sincérité du débat autour des questions décisives

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé que la 31e session du Sommet de la Ligue arabe abrité par l'Algérie les 1 et 2 novembre, avait été couronnée par un consensus arabe et marquée par la sincérité du débat autour des questions décisives intéressant le citoyen arabe.

M. Boughali a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "l'acquis historique" qu'il a réalisé au sommet de rassemblement arabe, saluant "ses efforts louables pour la réussite de la 31e session du Sommet de la Ligue arabe couronné par un consensus arabe en réalisant le rêve du citoyen arabe".

Le président de l'APN a adressé au nom des députés de l'APN "ses félicitations au président Tebboune pour le grand succès réalisé par notre pays grâce à Monsieur le Président de la République dans la gestion des travaux du sommet et la bonne maitrise des technologies modernes à la faveur des moyens mobilisés et les conditions d'hospitalité assurées pour les hôtes de l'Algérie".

"Tout homme libre dans cette terre pure se doit de transmettre à votre excellence sa reconnaissance et sa gratitude ainsi que ses chaleureuses félicitations pour l'acquis historique que vous avez réalisé au sommet de rassemblement arabe ", a écrit M. Boughali .

"Grâce à votre grande perspicacité et votre sagesse que Dieu vous a gratifié, vous avez pu rassembler la nation arabe pour un avenir prometteur", a-t-il dit, soulignant, en outre, "l'esprit de fraternité ayant prévalu lors du Sommet ainsi que le sérieux dans le traitement des questions essentielles qui intéressent le citoyen arabe partant du Golfe jusqu'à l'océan", ce qui constitue, a-t-il dit, "une preuve claire" de la détermination du Président Tebboune et du sens de la responsabilité dont il a fait montre.

"Partant, les résultats et le consensus arabe auxquels aspirait le citoyen arabe étaient là", a poursuivi M. Boughali, relevant la symbolique du choix porté sur la date de la tenue du Sommet arabe concomitamment avec les célébrations du peuple algérien de l'anniversaire de la Glorieuse révolution du 1e Novembre.

La tenue du Sommet arabe d'Alger en concomitance avec la fête de la gloire et l'anniversaire de la lutte sacrée constitue "une symbolique particulière, outre un signe de loyauté envers le message de nos vaillants chouhada et d'attachement aux intérêts de la nation dans un monde marqué par l'instabilité et les intérêts".

Par ailleurs, M. Boughali s'est félicité du retour de la cause palestinienne sur la bonne voie en tant que "question centrale".

"Le retour de la cause palestinienne sur le devant de la scène témoigne de votre souhait de réaliser la cohésion de la nation et de se tourner vers la question prioritaire et la pierre angulaire pour réaliser l'édification arabe escomptée".