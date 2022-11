Ile Maurice: Mieux armer les entreprises contre les cyberattaques informatiques

L'initiative est le résultat d'une collaboration entre le Mauritius Institute of Directors, dont la mission est d'aider les entreprises à s'armer pour faire face aux défis qui les attendent, et KPMG Mauritius, prestataire de services dans des domaines techniques spécialisés, dont l'audit, l'impôt ou la bonne gouvernance.

Il est révolu le temps où les produits de consommation issus de technologies avancées étaient considérés comme des jouets inoffensifs, surtout dans le monde des affaires, où l'attrait de l'argent facile attise des convoitises de toutes sortes. Parmi ces dangers, figurent les risques pouvant nuire aux moyens conçus pour assurer la sécurité des systèmes informatiques, soit la cybersécurité. C'est la proximité de ces risques avec le monde des affaires qui a motivé l'élaboration d'un manuel pour mieux aider les entreprises à les combattre.

Ce manuel dotera les entreprises de nouveaux outils leur permettant de gérer au mieux les situations virtuelles à risques. Il est destiné principalement aux directeurs et aux comités d'audit dans leur recherche pour peaufiner leur cybersécurité. L'initiative porte l'empreinte de l'Audit Committee Forum (ACF) de Maurice, qui a lancé le document le 26 octobre au Hennessy Park Hotel à Ebène, en collaboration avec le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et KPMG Mauritius. Avec cet ouvrage, les comités d'audit sont donc amenés à jouer un rôle stratégique vital dans la surveillance des activités consacrées à la gestion des risques et aux procédures de suivi de la cybersécurité.

Parallèlement, ce guide lance un signal fort aux organisations, les invitant à développer des plans d'action pour les amener à être plus résilientes en revisitant leurs dispositifs de sécurité, en resserrant leurs points de vulnérabilité et en sensibilisant leurs employés et leurs partenaires d'affaires à leurs rôles et responsabilités en cas de cyberattaques ou d'incidents majeurs. "La cybersécurité", souligne Sheila Ujoodha, présidente de l'ACF et Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, "est devenue un enjeu décisif d'une société de plus en plus digitalisée, et les organisations continuent de faire l'objet de cybermenaces habiles qui peuvent perturber les activités de l'entreprise. Il est donc fondamental que le comité d'audit du conseil d'administration endosse le rôle de cyberdéfenseur de la société."

Diminuer les risques de cyber-attaques est en effet une mission fondamentale de ce comité spécialisé, ajoute-t-elle. "Le vol de secrets commerciaux, le piratage des comptes financiers ou encore la mise à mal de la réputation de l'entreprise sont des risques bien réels qui exigent une réaction volontariste, proportionnée et engagée. Le comité doit prendre à bras le corps cette problématique nouvelle, impactante et sérieuse, caractéristique de notre société numérique. Ce guide apporte les outils nécessaires afin d'accompagner les comités d'audit, les conseils d'administration et nos membres dans leurs réflexions et leurs démarches de cyber-sécurisation. Nous sommes ainsi ravis de collaborer avec notre partenaire KPMG Mauritius sur ce thème brûlant, car défendre une organisation contre un adversaire ingénieux nécessite l'adoption d'une approche agile, qui va de la sensibilisation des hauts dirigeants à la mise en œuvre d'un cadre de cybersécurité viable et pragmatique."

Le Managing Partner de KPMG Mauritius, John Chung, se félicite, lui, que les risques inhérents à la cybersécurité aient rendu possible cette collaboration avec le MIoD. "La cybersécurité", a-t-il expliqué, "n'est qu'un aspect des risques émergents nécessitant une bonne préparation des conseils d'administration. Notre partenariat avec le MIoD nous a permis, à travers l'ACF, de partager notre expertise sur la matière en se basant sur la force de notre réseau international présent dans 144 pays. Cela, dans le but de mieux préparer les entreprises pour affronter l'avenir sous le signe ineffable du new normal."

Cette première partie protocolaire de la fonction a été suivie d'une table ronde avec plusieurs experts du métier, notamment Viv Padayatchy, président de la National Cybersecurity Authority, Shateeaum Sewpaul, directeur général d'Harel Mallac Technologies, Neil Hare-Brown, CEO de Storm Guidance, et Oumila Sibartie, Co-Founder & Director de Lineage Investment Services Ltd. Viv Padayatchy, qui salue, au passage, l'initiative commune du MIoD et de KPMG, considère qu'il est indispensable de sensibiliser les membres des conseils d'administration à l'importance d'adopter la bonne parade pour mieux lutter contre les risques liés à la cybersécurité. "Cette plateforme", a-t-il souligné, "nous offre l'opportunité de sensibiliser les directeurs et les membres des conseils d'administration à la nécessité de se doter d'une stratégie capable d'assurer une bonne gestion des risques liés à la cybersécurité. Ce phénomène est une composante stratégique de la sécurité nationale dans la mesure où les technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de notre économie. Cela concerne tous les éléments de notre société, qu'ils soient d'origine publique ou privée. En tant que président du Conseil national sur la cybersécurité, j'accueille très favorablement ce forum de discussion axé sur ce thème ô combien important, mis en œuvre par le MIoD, en collaboration avec KPMG Maurice."

Les connaissances et la vaste expérience des participants à ce forum sur les risques associés à la cybersécurité ont favorisé le basculement des discussions sur la révolution numérique, un phénomène qui expose les entreprises aux risques et à la nécessité de mettre en place de bonnes pratiques en cybersécurité. Le MIoD, qui s'est fixé comme principal objectif d'accompagner les entreprises pendant leur évolution, n'est pas resté les bras croisés face aux nombreux défis auxquels elles sont exposées. D'autres tables rondes ont été organisées par l'institut pendant l'année sur des thèmes en lien avec la bonne gouvernance. Cette démarche a permis au MIoD de regrouper des acteursclés de l'économie, avec pour principale motivation de leur fournir des outils pour servir la communauté des affaires.