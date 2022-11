Algérie: "Bab El Oued et ses mille et une vies cachées" de Mahdi Boukhalfa distingué en France

Alger — "Bab El Oued et ses mille et une vies cachées" de l'auteur algérien Mahdi Boukhlafa, un essai sur le quartier le plus emblématique d'Alger, Bab El Oued, a été distingué du Prix du Savoir de la 10ème "Journée du manuscrit francophone", indiquent les organisateurs.

Le jury a remis les prix de cette 10ème édition lors d'une cérémonie, organisée dernièrement à Paris en France.

Sorti en 2021, ce récit de 288 pages raconte Bab El Oued, ce quartier populaire le plus emblématique de la capitale et propose une visite guidée intemporelle de ce vieux quartier citadin, évoqué à travers ses salles de cinéma, ses plages et surtout ses rencontres de football.

Plusieurs autres manuscrits d'auteurs issus de différents pays étaient en lice pour l'édition 2022 du "Manuscrit francophone" qui a attribué le Grand prix à Nada Psché pour son roman "L'as de trèfle".

Mahdi Boukhalfa est sociologue de formation et journaliste de profession, il signe entre autres ouvrages "Mama Binette, naufragée en Barbarie" (2019) ou encore "Pavillon Covid-19, sept jours en enfer" (2021).

Organisée depuis 2013 par les Editions du Net (France), la Journée du manuscrit francophone distingue chaque année des manuscrits d'auteurs francophones.

Sept prix sont décernés dans plusieurs catégories notamment l'essai, le témoignage, la poésie et le roman.