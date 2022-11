Maroc: Port Tanger-Med - Avortement d'une tentative de trafic international de psychotropes, plus de 2 millions de comprimés de type "Captagon" saisis (DGSN)

Rabat — Les éléments de la Sûreté nationale opérant au port de Tanger-Med ont réussi, vendredi, à mettre en échec une tentative de trafic international de psychotropes et à saisir quelque 2.018.500 comprimés de type "Captagon", indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de contrôle et de fouille menées par les services de la Sûreté nationale ont éveillé leurs soupçons autour d'une cargaison dissimulée à l'intérieur d'un conteneur de marchandises à bord d'un navire de transport maritime battant pavillon d'un pays européen en provenance du Liban et à destination d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, précise la DGSN dans un communiqué.

Les perquisition réalisées à l'aide de maîtres-chiens de la police cynotechnique, ont permis la découverte et la saisie de substances psychotropes dissimulées à l'intérieur de barils contenant des produits de consommation, soit au total 2.018.500 comprimés de Captagon, selon la même source.

Les recherches et investigations dans cette affaire ont été confiées au service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent pour identifier toutes les personnes liées au réseau criminel impliqué dans cette tentative de trafic international de psychotropes d'envergure, et déterminer ses ramifications régionales et internationales, poursuit-t-on.

Cette opération sécuritaire qualitative intervient dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international des stupéfiants et des psychotropes et neutraliser les dangers et les menaces des réseaux du crime organisé transfrontalier, conclut le communiqué.