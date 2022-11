Maroc: Parution du 74ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 74ème numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques avec en tête une rubrique consacrée aux "Activités Royales", un dossier sur "La Gendarmerie Royale: Face aux enjeux de la digitalisation" et un reportage dédié au Commandement régional d'Oujda.

Dans l'éditorial, on lit que "le chantier de la transformation digitale prend de plus en plus d'envergure au sein de la Gendarmerie Royale, qui en fait un axe prioritaire dans sa planification stratégique".

"Pour la Gendarmerie Royale, celle-ci répond à trois impératifs majeurs, le premier est de nature sécuritaire, le deuxième est lié à la qualité des services rendus aux citoyens, tandis que le troisième se rapporte au fonctionnement interne de l'Institution", explique l'éditorialiste.

La rubrique "Activités Royales" relaye le texte intégral du Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Elle s'intéresse aussi à la veillée religieuse que SM le Roi, Amir Al-Mouminine, a présidée le 8 octobre 2022 à la Mosquée Hassan à Rabat, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, de SA le Prince Moulay Ahmed et de SA le Prince Moulay Ismail, en commémoration de l'Aid Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans la rubrique "Décryptage", et sur le chapitre de la coopération internationale, la revue se fait l'écho de la rencontre qui a eu lieu le 6 octobre au siège de l'Etat-Major de la Gendarmerie Royale à Rabat, entre le Général de Corps d'Armée Mohammed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, et le Général de Brigade Faris Khalaf Al Mazrouei, Commandant en Chef de la Police d'Abou Dhabi, en marge de sa visite de travail effectuée au Maroc à la tête d'une importante délégation sécuritaire.

La même rubrique jette la lumière sur l'action de la Gendarmerie Royale dans le cadre de l'Opération Marhaba 2022, faisant part de la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour garantir le bon déroulement de l'opération organisée du 5 juin au 15 septembre 2022, ainsi que sur sa participation à la lutte contre les feux de forêt qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares de forêts dans le Nord du Royaume durant l'été dernier.

Sous le titre "La Gendarmerie Royale face aux enjeux de la digitalisation", le dossier de ce 74ème numéro traite du sujet de la transformation digitale "qui constitue actuellement l'un des piliers stratégiques de toute institution, publique ou privée".

Le dossier comprend une interview avec le Colonel-Major Chafiq Ziazi, chef du Service Informatique de la Gendarmerie Royale, qui passe en revue les grands axes de la gouvernance numérique ainsi que les efforts entrepris en matière d'innovation et de dématérialisation.

Un deuxième entretien avec François Cazals, professeur à HEC-Paris et Colonel à la Gendarmerie Nationale française, apporte un éclairage sur les défis et enjeux de la transformation digitale dans le domaine de la sécurité publique.

Le dossier propose également un entretien avec Sidi Mohammed Driss Melyani, Directeur général de l'Agence de développement du digital, qui met en avant le rôle important que joue cette agence dans le développement du digital au niveau national.

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, est l'invitée de la Grande Interview de ce numéro. La responsable gouvernementale y revient sur les grands efforts entrepris par le Maroc en matière de digitalisation, notamment à travers l'accélération de la transition numérique des différents domaines d'activités, le soutien des écosystèmes numériques et le développement du secteur de l'Outsourcing.

"Le métaverse, enjeu à double tranchant pour l'Humanité" est le titre d'une interview, dans le cadre du même dossier, avec Mohamed Benabid, professeur en nouveaux médias et opinions publiques à la Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales à l'Université Mohammed VI polytechnique.

Par ailleurs, la rubrique "Stratégie" fait un focus sur le "Changement climatique: Enjeux sur la défense et la sécurité" avec au menu un entretien avec Nicolas Regaud, Conseiller Climat du Major Général des Armées-France et une analyse des "Documents d'orientation stratégique et doctrines" faite par le Colonel Mohammed Yassir Benmoussa.

Dans la rubrique "A la découverte de... ", la publication trimestrielle braque le projecteur sur le Commandement régional d'Oujda qui "œuvre au quotidien pour assurer une sécurité renforcée et adaptée à cette circonscription qui connaît un développement socioéconomique important, sur la base de ses atouts géographique, naturel, industriel et culturel, outre son infrastructure variée".

Figurent également dans cette rubrique une interview du Colonel-Major Al-Mostapha Bettach, Commandant la Région de la Gendarmerie Royale d'Oujda, un reportage photos et une infographie retraçant 64 ans d'histoire de ce Commandement régional.