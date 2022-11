Afrique: MeDays 2022 - D'anciens premiers ministres et ministres des affaires étrangères appellent à l'expulsion de la RASD de l'Union africaine

D'anciens premiers ministres et ministres des affaires étrangères africains ont, lors de la troisième et dernière journée des MEDays, lancé un appel « solennel » pour l'expulsion de la « prétendue République arabe sahraouie démocratique (Rasd) de l'Union africaine.

Intervenant dans le cadre de la table-ronde sur « L’Union Africaine à l’aune de la question du Sahara Marocain », lesdits anciens premiers ministres et ministres affaires étrangères considèrent la RASD comme une « entité artificielle imposée à la seule Organisation de l’unité africaine/Union africaine, contre toute légitimité et légalité ».

Pour eux, cette « entité artificielle sans souveraineté et non-indépendante » n’obéit à aucun des éléments constitutifs d’un Etat, à savoir un territoire, une population, et un gouvernement effectif mais n’a également pas de valeur ajoutée et entrave l’effectivité de l’Union africaine.

Ils soutiennent dans leur « appel » que la « prétendue République arabe sahraouie démocratique menace l’unité africaine, l’intégration politique et économique ; la stabilité et la sécurité régionales.

Ils ont sollicité ainsi de l’Institut Amadeus et de ses Centres de réflexion africains partenaires la production d’un « Livre Blanc » réunissant leurs analyses et leurs recommandations argumentées, issues de cette table-ronde ainsi que des conférences et des réunions tenues auparavant dans plusieurs pays du continent.

Enfin, ils « décident d’établir un « Groupe de Contact » chargé de porter leur « Appel de Tanger », appuyé par le Livre-Blanc susvisé auprès des chefs d’Etat africains et des décideurs de l’Union Africaine ».

Ces personnalités africaines qui ont formulé cet « Appel de Tanger » sont membres du « Groupe de Contact » constitué de Dileita Mohamed Dileita, ancien premier ministre du Djibouti ; Martin Ziguélé, ancien premier ministre de la République Centrafricaine ; Lutfo Dlamini, ancien ministre des affaires étrangères d’Eswatini ; Gbehzohngar Milton Findley, ancien ministre des affaires étrangères du Libéria.

Aussi, figurent parmi ces personnalités, Régis Immongault Tatangani, ancien ministre des affaires étrangères du Gabon ; Francis Kasaila, ancien ministre des affaires étrangères du Malawi ; Mankeur Ndiaye, ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal ; Mamadi Touré, ancien ministre des Affaires étrangères de Guinée et enfin Rafael Tuju, ancien ministre des affaires Etrangères du Kenya.

(Envoyé spécial à Tanger)