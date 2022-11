Maroc: Al Omrane et la FNM organisent des visites de musées au profit des élèves de Chrafate

La Fondation Al Omrane et la Fondation nationale des musées (FNM) ont organisé, du 2 au 4 novembre, des visites aux musées de Tanger et de Tétouan, au profit des élèves de la ville nouvelle de Chrafate.

Ainsi, quelque 150 élèves de l'école Yassamine à la ville nouvelle de Chrafate et de l'école Jouamaa, relevant de la Direction provinciale de l'éducation nationale de Fahs-Anjra, ont visité, mercredi et jeudi, les musées de "la Kasbah, espace d'art contemporain" et "la Kasbah de Tanger, musée des cultures méditerranéennes", ainsi que l'espace muséal "Villa Harris, Musée de Tanger".

A Tétouan, ces élèves ont visité, vendredi, le musée archéologique et le musée ethnographique (Bab El Oqla).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat, signée le 20 décembre 2021, entre la Fondation Al Omrane et la FNM, visant à permettre aux enfants issus des zones défavorisées, où le groupe Al Omrane opère, d'accéder aux musées, indique un communiqué publié sur ces visites.

Cette convention, signée par le président de la Fondation Al Omrane, Badre Kanouni, et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a pour vocation de consolider la démocratisation de l'accès des enfants défavorisés à la vie culturelle et d'accompagner la vision Royale qui place la culture au cœur de la stratégie de développement du Royaume.

"La culture est un vecteur essentiel pour le développement socio-économique de la société, nous œuvrons pour la démocratisation et l'épanouissement culturel de tous les Marocains", a souligné M. Qotbi, cité dans le communiqué.

"Ce rapprochement confirme la volonté des deux parties d'allier leurs efforts pour démocratiser l'accès à la culture et intéresser les citoyens, surtout les plus jeunes, à leur patrimoine et à la richesse de leur histoire", a affirmé, pour sa part, M. Kanouni.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le directeur général de la Fondation Al Omrane, Abdelhanine Belmahi, a souligné que cette initiative, qui intervient dans le cadre de la concrétisation du partenariat conclu entre les deux institutions, consiste à organiser des visites aux musées de Tanger et Tétouan, au profit des élèves de la ville nouvelle de Chrafate, afin de leur permettre de s'ouvrir sur le monde de la culture et de l'art, et de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine marocain.

Le responsable a précisé que ce projet vise à permettre à plus de 1.000 élèves des quartiers défavorisés d'accéder gratuitement aux musées gérés par la FNM dans les villes de Rabat, Tanger, Marrakech et Tétouan en 2021-2022, notant que la Fondation Al Omrane prend en charge le transport et les activités programmées lors de ces visites.

"Nous sommes très satisfaits du déroulement de cette opération, qui s'inscrit dans la continuité des activités de la Fondation Al Omrane en faveur des enfants issus des milieux défavorisés", a-t-il relevé, soulignant l'importance de cette initiative qui vise à permettre à ces enfants de voir la richesse du Maroc en matière de culture et d'art.

Pour Khadija, et Mohamed, des élèves de l'école Yassamin, cette visite leur a permis de prendre connaissance de la diversité culturelle du Maroc et de la richesse du patrimoine muséal, notant que cette initiative est l'occasion, pour eux et pour les autres enfants, de s'ouvrir sur ces lieux patrimoniaux magiques et de découvrir les trésors dont ils regorgent.