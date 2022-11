Madagascar: Badminton -/ " Spécial double Open " - Les cadors au rendez-vous ce week-end à l'ANS

Après quelques mois de trêve, les badistes malgaches retrouvent le terrain. Ce week-end au gymnase de l'ANS Ampefiloha, l'Association Sportive Saint Joseph Mahamasina (ASSJM Badminton) organise un tournoi spécial double open.

Le premier match commence ce jour dès 8 heures du matin. Près de 50 joueurs issus de six différents clubs d'Antananarivo, à savoir, ASSJM, MB2ALL, BAOBAD, VTTK, LCSMI et MBC Manjakandriana sont attendus pour cette édition 2022. Les catégories concernées sont le double homme, la double dame et le double mixte.

Après les éliminatoires, les deux premiers de chaque groupe continuent la compétition. Ce tournoi est très important pour les badistes, surtout pour la préparation aux Jeux des îles 2023 à domicile.

La rencontre très attendue sera celle du groupe A, double homme entre le duo Diary-Ludovic du club organisateur et FangFang-Keman du Baobad. Il s'agit d'un combat acharné entre le multiple champion U17 en la personne de Diary et le tenant en titre Keman Julio.

Les jeunes badistes ne seront pas en reste. Après ce tournoi spécial double open, ce sera le tour des catégories U9, U11, U13, U15 et U17 garçons et filles de s'affronter les 26 et 27 novembre, à l'occasion du championnat de Madagascar 2022. La compétition aura lieu au même endroit.