Madagascar: Basketball / N1A Hommes - COSPN victorieux du premier acte

Le COSPN a empoché l'acte 1 de la grande finale du championnat de Madagascar N1A hommes sur le score de 71-65.

La grande finale du Final four se joue à trois matchs tout au plus. Si une équipe gagne le match deux fois successives, elle devient championne de Madagascar, si les deux équipes sont à une victoire partout, un troisième match est à jouer pour déterminer l'équipe gagnante.

Le Cospn est sur la bonne voie pour chercher le deuxième titre de champion de Madagascar en deux années de suite. Lors du premier acte de la grande finale du championnat de Madagas-car, nouvelle formule, qui s'est joué hier, au Palais des sports de Mahamasina, le Club omnisport de la Police nationale a vaincu dans la douleur les vaillants joueurs de l'Ascut, sans complexe, sur le score de 71-65.

Les cinq majeurs premiers rentrants de Cospn, Emmanuel, Bila, Livio, Arnol et Poussy, les protégés du président Samy Olivier Harison, ont montré leur détermination. Le géant, nouveau renfort du Cospn, le Nigérian Emmanuel Umeadi, a ouvert le score en réponse à l'ouverture du score par l'Ascut.

Après quatre minutes de jeu, Arnol a réussi son premier dunk (10-8). En revanche, pour avoir commis deux fautes successives, Poussy est obligé de quitter le parquet et Jerry l'a remplacé.

Money time

Une fois rentré, celui-ci a marqué son tir à trois points et Cospn a mené par 15-11. Sans complexe, les joueurs de l'Ascut ont répondu coup sur coup et à la fin du premier quart temps, ils ont mené au score, 17-19. Le deuxième quart temps a débuté à 18h27et, après deux minutes de jeu, les deux équipes sont à 21 partout et Arnol de Cospn est le meilleur marqueur sur le terrain avec ses 10 points (23-21). Côté Ascut, le numéro 15 dénommé Big a réussi son troisième tir à 3 points.

À mi-parcours du deuxième quart temps, Cospn a été mené, 23-24) puis 30-31. À 22 secondes de la fin du deuxième quart temps, Jerry a réussi son premier alley-oop et Cospn vire de nouveau en tête, 32-31, score sur lequel les deux équipes se quittent pour la pause. Au troisième quart temps, elles mènent au score à tour de rôle. Après trois minutes de jeu, les deux équipes sont à 39 points partout.

Le niveau de la rencontre s'intensifie, devient plus physique, mais la bande à Livio et Bila commence à prendre le dessus. Le score à la fin du troisième quart temps est de 56-53. Le quatrième quart temps a débuté par un tir à trois points de Jerry et après trois minutes de jeu, Cospn creuse l'écart, 59-55, puis 61-55.

À ce moment du match, Livio et Arnol sont les deux meilleurs marqueurs avec 20 points chacun au compteur. À mi-parcours du quatrième quart temps, les policiers mènent avec plus 12 points d'écart (67-55). À trois minutes de la fin du match, l'Ascut revient à 67-59 puis à 67-61. a ce moment précis de money time, le cospn a écopé ses cinq fautes d'équipe. sans paniquer, livio a apporté de nouveaux points pour son club et Cospn mène sur le score de 69-64. Le score final est de 71-65.