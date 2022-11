Angola: Le Chef de l'État angolais salue l'Accord de paix pour l'Éthiopie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a salué ce vendredi, dans un message, l'accord de paix conclu pour la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Dans le message, João Lourenço souligne : " Au nom du peuple angolais et en mon nom propre, je voudrais féliciter, en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, le gouvernement de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie et les autorités du Front de libération du peuple du Tigré, pour la récente signature de l'Accord de cessation des hostilités, qui a eu lieu le 2 novembre 2022, dans la ville de Pretoria, en Afrique du Sud ".

Pour l'homme d'État angolais, "cet acte d'une importance singulière marque non seulement une étape décisive sur la voie du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Tigré, mais contribue également à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale démocratique d'Ethiopie".

" À cet égard, je profite de l'occasion pour souligner le rôle de facilitation joué par l'Union africaine et les autorités sud-africaines, dont l'engagement et le dévouement, en application du principe de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, ont permis cette conquête qui constitue un modèle de référence en matière de processus de Paix et de Réconciliation entre frères sur notre continent ", a-t-il conclu.