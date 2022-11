Madagascar: Cultures maraîchères - Des parcelles endommagées par la grêle d'hier

La pluie accompagnée de grêles qui se sont abattues sur Antananarivo et ses environs, hier après-midi, n'ont pas été sans conséquences sur les activités agricoles et horticoles. Les cultures maraîchères dans les zones périphériques de la Capitale ont particulièrement souffert de cet épisode de précipitations d'hier.

En effet, ces cultures, particulièrement fragiles face à l'excès d'humidité et aux grêles, en ont subi de plein fouet les effets. Du côté de l'Atsimondrano, il n'était pas rare de voir les potagers familiaux et quelques parcelles portant des plants de tomates, de courgettes, de poireaux, de laitues, et autres plantes aromatiques telles la coriandre et la ciboulette, couvertes de grêlons, et se sont retrouvées sous les eaux pluviales pendant environ une heure.

Les eaux s'étant rapidement retirées, les cultures n'en ont pas tellement souffert. En revanche, la grêle a fait quelques dégâts en déchiquetant les feuilles des plantes, particulièrement fragiles.

Les floriculteurs non plus, n'ont pas été épargnés. Les pétales des fleurs ont subi quelques dégâts, jugés plus ou moins légers. Cependant, ces dommages, irréversibles, signifient une perte de gains pour les producteurs de fleurs, lesquels exercent cette activité de manière artisanale.

La saison pluvieuse n'étant encore qu'à son début, il est prévisible de voir encore quelques épisodes d'averses orageuses et de grêles dans les semaines et mois à venir, avec son lot de conséquences, inévitables sachant que les cultures se font en extérieur, l'usage des serres étant très rare.